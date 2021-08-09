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СБУ викрила масштабну корупцію на державному енергетичному підприємстві

Понеділок, 9 серпня 2021, 17:41
сбу, фото ілюстративне

Служба безпеки викрила масштабну корупцію на провідному державному енергетичному підприємстві зі збитками майже в 400 мільйонів.

Джерело: СБУ

Деталі: До оборудки причетні голова тендерного комітету державного підприємства та його заступник. Вони відхилили найвигіднішу пропозицію на будівництво стратегічного об’єкту та допомогли виграти тендер іншій компанії.

За попередніми оцінками фахівців, сума збитків через завищену вартість робіт становить понад 384 млн грн.

Розслідування завершене. Посадовці звинувачуються за двома статтями Кримінального кодексу.

Українська правда
Теми: СБУенергетикакорупція


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