Канада запровадила нові економічні санкції проти Білорусі

Канада оголосила нові санкції проти ключових секторів білоруської економіки, приурочивши їх до річниці сфальсифікованих президентських виборів.

Про це йдеться у заяві уряду Канади, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні міністр закордонних справ Марк Гарно анонсував нові санкції згідно з Актом щодо спеціальних економічних заходів у відповідь на триваючі тяжкі й систематичні порушення прав людини у Білорусі. Нові заходи передбачають обмеження для ключових сфер білоруської економіки та мінімізують доступ представників державного сектору до міжнародного фінансування", - деталізують у заяві.

Сфери, яких торкнуться нові санкції - цінні папери та інструменти грошового ринку, фінансування боргу, страхування та перестрахування, нафтопродукти й продукція з хлориду калію. Зазначається, що заходи застосовуються у координації з діями міжнародних партнерів Канади.

Зазначається, що з дня сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі минув вже рік, і відтоді репресивні заходи білоруської влади проти своїх громадян не припинялися. Серед таких згадують переслідування протестувальників, активістів, незалежних ЗМІ; примусову посаду рейсу Ryanair задля арешту опозиційного блогера Романа Протасевича та його дівчини.

"Режим відмовився від конструктивного діалогу і немає ознак того, що він готовий шукати мирний і демократичний вихід з цієї кризи. Тому Канада вдається до нових санкцій. Це стане додатковим тиском на владу білорусі та стане чітким сигналом для білоруського народу про те, що Канада продовжує підтримувати їхні зусилля у боротьбі за право жити мирно, без страху переслідування, у відкритому та демократичному суспільстві", - наголошують у заяві.

Раніше Канада запровадила санкції проти загалом 72 посадовців режиму Лукашенка та п’яти компаній, а також анонсувала пакет фінансової підтримки обсягом понад 3 млн доларів для підтримки громадських організацій, що займаються просуванням демократії у Білорусі.

6 липня під час Конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі Марк Гарно зустрічався з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.