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Німеччина починає постачання вакцин від коронавірусу біднішим країнам

Понеділок, 9 серпня 2021, 20:34
Німеччина починає постачання вакцин від коронавірусу біднішим країнам

Німеччина починає виправляння надлишкових доз вакцин від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca в бідніші країни. 

Про це повідомила в понеділок, 9 серпня, заступниця речника німецького уряду Ульріке Деммер, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Перші 1,3 мільйона доз надійдуть до Судану, Узбекистану, Ефіопії, Афганістану та Таджикистану. Це постачання вакцин здійснюватимуть через глобальну ініціативу COVAX.

За словами Деммер, таким чином Німеччина робить "важливий внесок у глобальну боротьбу з пандемією".

На початку липня уряд Німеччини ухвалив рішення передати до кінця року третім країнам щонайменше 30 мільйонів доз вакцин від виробників AstraZeneca та Johnson&Johnson. 

80% від цієї кількості будуть надані ініціативі COVAX, ще 20% поставлять на двосторонній основі.

В середині липня канцлерка Ангела Меркель повідомила, що Україна отримає від Німеччини 1,5 млн доз вакцини проти коронавірусу. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Німеччинакоронавірусвакцинація
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