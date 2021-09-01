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У США – понад 1 200 смертей за добу від коронавірусу

Середа, 1 вересня 2021, 06:23
У США – понад 1 200 смертей за добу від коронавірусу
Фото: МОЗ

За добу 30 серпня у світі діагностували понад 607 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Британії, також у Штатах за добу від COVID-19 померли 1 232 особи.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 156 тисяч, в Індії – понад 43 тисячі, у Британії – понад 32 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іран і Бразилія.

 

Україна серед країн світу займає 52 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 16 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Франція,Росія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Іспанія, Франція, Україна у цьому рейтингу – на 6 місці.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 195 365 126 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 533 609 смертей від COVID-19.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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