COVID в Україні: захворіли 2 075 осіб, у лікарні потрапили 874 особи

31 серпня в Україні зафіксували 2 075 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 874 особи, померли 44 хворих, одужали 925 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Найбільше випадків захворювання в цей вівторок зареєстрували у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.

Серед нових хворих 153 дитини і 52 медпрацівники.

За минулу добу протестували: методом ПЛР – 28 140 осіб, методом ІФА – 8 159 осіб, експрес-тестами – 27 102 особи.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 288 371 особи, з них одужали 2 208 865 осіб, а померли 53 833 оосби.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП