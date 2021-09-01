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Зеленський розповів, із якого питання планує почати зустріч із Байденом

Середа, 1 вересня 2021, 08:47
Зеленський розповів, із якого питання планує почати зустріч із Байденом
president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський першим питанням на зустрічі з президентом США Джо Байденом планує обговорити тему тимчасово окупованого Донбасу і Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави сказав під час візиту до Вашингтону у коментарі Суспільному.

"У нас буде не просто питання-відповідь. У нас буде серйозна зустріч, декілька буде секторів нашої розмови. Складно сказати, з якого сами питання почати. Багато речей на які хочеться отримати не відповідь, а отримати бачення. Тим більше, що питання не в тому, що запитує Україна і що відповідає Америка. Мені здається, що у кожної сторони є питання і відповіді", — заявив Зеленський і додав, що планує почати зустріч з обговорення питань Криму і Донбасу.

Окрім того, за словами Зеленського, на зустрічі з Байденом буде підійматися тема інвестицій. "Ми подякуємо президенту США за підтримку, вона відчувається в розбудові енергетичної системи України", - додав він.

Також на зустрічі лідери України та США обговорять питання газопроводу "Північний потіку-2".

"У нас є болюче питання "Північний потік-2". Якщо він буде добудований, а всі говорять, що він буде добудований, то ми поборемося з тим, як він буде працювати. У разі працюючого "Північного потоку-2", ми хотіли б домовитися про конкретні речі й гарантії з боку США", — зазначив Зеленський і підкреслив, що має на увазі введення нових санкцій проти РФ.

Зустріч Зеленського та Байдена у Білому домі відбудеться 1 вересня. Заплановані переговори віч-на-віч та у розширеному форматі. Після зустрічі планується спільна заява, але пресконференція не анонсувалася.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийБайденСШАміжнародні відносини
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