Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Форпост безпеки і мультихаб: Зеленський у США розповів, якою бачить Україну через 5-10 років

Середа, 1 вересня 2021, 10:13
Форпост безпеки і мультихаб: Зеленський у США розповів, якою бачить Україну через 5-10 років
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський через 5-10 років бачить Україну безпековим форпостом, мультихабом, успішною і стійкою країною, де є більше справедливості і більше можливостей.

Джерело: Офіс президента з посиланням на презентацію Зеленським План трансформації України у Вашингтоні  

Пряма мова Зеленського: "Ми маємо чітке бачення, якою має стати Україна через п'ять-десять років. Це амбітний План трансформації нашої держави. Більше справедливості, більше можливостей – будуємо успішну та стійку Україну".

Деталі: За його словами, документ під назвою "A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine" окреслює бачення розбудови України на найближчі роки як "безпекового форпосту, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу".

Зокрема, план перетворення економіки України передбачає розвиток людського капіталу, забезпечення "зеленої" трансформації, енергетичної безпеки країни, розвиток стратегічного партнерства України зі США.

Документ містить понад 80 "конкретних спільних економічних та інвестиційних проектів" на загальну суму 277 мільярдів доларів, які передбачається фінансувати з держбюджету та за рахунок програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій.

Президент висловив сподівання, що американські партнери активно долучаться до реалізації цього амбітного плану.

Зеленський додав, що наразі усі зміни в країні відбуваються в умовах війни, тому безпека залишається ключовим викликом для України, а повне відновлення суверенітету й територіальної цілісності України – ключовою метою.

Президент підкреслив, що попри всі труднощі й загрози, Україна сьогодні проводить низку "системних реформ", є країною свободи, надії, руху лише вперед і розвитку.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийУкраїнаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Зеленський
Об'єкт №1, або Вся влада – в бункері Зеленського. 24.02: Реконструкція
Байден запланував зустрічі із Зеленським та Ердоганом у Вільнюсі – ЗМІ
Формулювання рішення саміту НАТО щодо України ще узгоджується – Зеленський
Останні новини
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
Усі новини...
Реклама: