Форпост безпеки і мультихаб: Зеленський у США розповів, якою бачить Україну через 5-10 років

Президент Володимир Зеленський через 5-10 років бачить Україну безпековим форпостом, мультихабом, успішною і стійкою країною, де є більше справедливості і більше можливостей.

Джерело: Офіс президента з посиланням на презентацію Зеленським План трансформації України у Вашингтоні

Пряма мова Зеленського: "Ми маємо чітке бачення, якою має стати Україна через п'ять-десять років. Це амбітний План трансформації нашої держави. Більше справедливості, більше можливостей – будуємо успішну та стійку Україну".

Деталі: За його словами, документ під назвою "A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine" окреслює бачення розбудови України на найближчі роки як "безпекового форпосту, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу".

Зокрема, план перетворення економіки України передбачає розвиток людського капіталу, забезпечення "зеленої" трансформації, енергетичної безпеки країни, розвиток стратегічного партнерства України зі США.

Документ містить понад 80 "конкретних спільних економічних та інвестиційних проектів" на загальну суму 277 мільярдів доларів, які передбачається фінансувати з держбюджету та за рахунок програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій.

Президент висловив сподівання, що американські партнери активно долучаться до реалізації цього амбітного плану.

Зеленський додав, що наразі усі зміни в країні відбуваються в умовах війни, тому безпека залишається ключовим викликом для України, а повне відновлення суверенітету й територіальної цілісності України – ключовою метою.

Президент підкреслив, що попри всі труднощі й загрози, Україна сьогодні проводить низку "системних реформ", є країною свободи, надії, руху лише вперед і розвитку.