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Генпрокурор Словаччини закрив справи про корупцію проти ексглави спецслужби і одного з олігархів

Середа, 1 вересня 2021, 11:26
Генпрокурор Словаччини закрив справи про корупцію проти ексглави спецслужби і одного з олігархів
фото: ОГП

Нещодавно призначений генеральний прокурор Словаччини Марош Жилінка використав надзвичайний захід для закриття справи проти колишнього глави Словацької інформаційної служби (SIS) Володимира Пчолінського, затриманого за підозрою в корупції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Пчолінського, який очолював відомство на зразок української Служби безпеки, в березні затримали за звинуваченням в отриманні хабарів і передачі хабарів.

У вівторок Генеральна прокуратура відмовилася від обох звинувачень і Пчолінський вийшов на свободу після 175 днів під арештом.

Згідно з Кримінальним кодексом, генпрокурор може скасувати чинне рішення прокурора або співробітника поліції, якщо вважає, що в такому рішенні або в попередньому судовому розгляді були порушення закону.

Пчолінського затримали у справі про хабарництво лідера Християнсько-демократичного руху Бориса Коллара. Словацька інформаційна служба вела справу Коллара, якого звинувачують в передачі хабарів суддям, але, як вважає антикорупційне агентство, за вказівкою нового керівника Пчолінського вони повинні були припинити цю діяльність і не розслідували справу Коллара.

Жилінка також відхилив звинувачення проти другої найбагатшої людини Словаччини, інвестора Ярослава Гашчака. Гашчаку було пред'явлено звинувачення в участі в корупційному скандалі "Горила" в 2011 році.

Гашчак є партнером-засновником інвестиційної групи Penta Investments, яка минулого року оцінила свої активи в 11,2 мільярда євро. Йому пред'явлено звинувачення в корупції і відмиванні грошей, пов'язаних з так званою "справою Горили".

Нагадаємо, 30 серпня главу поліції Словаччини Петра Коваржика звинуватили у зловживанні владою, а також перешкоджанні правосуддю.

"Українська правда" у Threads

Теми: Словаччинакорупціяолігархи
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