Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Генпрокурор Словаччини закрив справи про корупцію проти ексглави спецслужби і одного з олігархів

Середа, 1 вересня 2021, 11:26
фото: ОГП

Нещодавно призначений генеральний прокурор Словаччини Марош Жилінка використав надзвичайний захід для закриття справи проти колишнього глави Словацької інформаційної служби (SIS) Володимира Пчолінського, затриманого за підозрою в корупції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Пчолінського, який очолював відомство на зразок української Служби безпеки, в березні затримали за звинуваченням в отриманні хабарів і передачі хабарів.

У вівторок Генеральна прокуратура відмовилася від обох звинувачень і Пчолінський вийшов на свободу після 175 днів під арештом.

Згідно з Кримінальним кодексом, генпрокурор може скасувати чинне рішення прокурора або співробітника поліції, якщо вважає, що в такому рішенні або в попередньому судовому розгляді були порушення закону.

Пчолінського затримали у справі про хабарництво лідера Християнсько-демократичного руху Бориса Коллара. Словацька інформаційна служба вела справу Коллара, якого звинувачують в передачі хабарів суддям, але, як вважає антикорупційне агентство, за вказівкою нового керівника Пчолінського вони повинні були припинити цю діяльність і не розслідували справу Коллара.

Жилінка також відхилив звинувачення проти другої найбагатшої людини Словаччини, інвестора Ярослава Гашчака. Гашчаку було пред'явлено звинувачення в участі в корупційному скандалі "Горила" в 2011 році.

Гашчак є партнером-засновником інвестиційної групи Penta Investments, яка минулого року оцінила свої активи в 11,2 мільярда євро. Йому пред'явлено звинувачення в корупції і відмиванні грошей, пов'язаних з так званою "справою Горили".

Нагадаємо, 30 серпня главу поліції Словаччини Петра Коваржика звинуватили у зловживанні владою, а також перешкоджанні правосуддю.

Теми: Словаччинакорупціяолігархи


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Відбір ЧС-2022: Україна втрачає перемогу у грі Казахстаном в останні секунди

Підтримки з боку НАТО недостатньо – Зеленський 

Україна отримає від США інноваційні ліки проти COVID-19 – Ляшко

В Україні підвищать стипендії студентам

відеоПутін влаштував школярам "урок історії" і заплутався: поправив обізнаний учень

Кулеба відповів Лаврову на слова про відсутність "великого розуму" у Зеленського

Усі новини...
Словаччина
Словаччина припинила використання російської вакцини "Спутник V"
В аварії літака в Словаччині загинули 3 осіб
"Укренерго" запросила аварійний імпорт зі Словаччини через пожежу на ТЕС Ахметова
Останні новини
21:00
Новини 1 вересня: зустріч Зеленського і Байдена, заміна трьох міністрів
20:43
Україна вимагає від Росії в ТКГ вжити заходів для припинення вогню на Донбасі
20:28
Офіційний курс: гривня сягнула позначки у 27 за долар
20:17
Прикордонники США та України домовились спільно використовувати інформацію про мандрівників 
19:49
Україна погасила єврооблігацій на 1,3 мільярда доларів
19:23
Байден планує підтвердити Зеленському прихильність США євроатлантичним прагненням України
19:21
Країни ОПЕК+ вирішили й надалі збільшувати виробництво нафти
19:03
Відбір ЧС-2022: Україна втрачає перемогу у грі Казахстаном в останні секунди
19:01
У Польщі затримали трьох українців, членів банди викрадачів авто
18:44
Британська розвідка вважала малоймовірним захоплення Кабула талібами в цьому році
Усі новини...