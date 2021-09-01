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Українець Крипак здобув третє "золото" на Паралімпіаді

Середа, 1 вересня 2021, 12:40
Українець Крипак здобув третє золото на Паралімпіаді
фото: Twitter Паралімпійських ігор

Український плавець Максим Крипак здобув своє третє "золото" на Паралімпіаді у Токіо.

Джерело: "Суспільне

Деталі: Нагороду він здобув на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Для Крипака фінал Паралімпіади-2020 на 400-метрівці став п'ятим. Попередні чотири закінчилися для нього чотирма нагородами: "золото" українець здобув у 100-метрівці вільним стилем та батерфляєм, "срібло" - у 50-метрівці вільним стилем. Ще одну медаль ("бронзу") він виграв у чоловічій естафеті. У стилі батерфляй українець встановив світовий рекорд.

Крипак став переможцем запливу, пропливши дистанцію менш, ніж за 4 хвилини.

Плавання. 400 метрів, вільний стиль (клас - S10):

  • Максим Крипак (Україна) - 3:59.62 хвилин,
  • Бас Таккен (Нідерланди) - 4:02.12 хв,
  • Томас Галлахер (Австралія) - 4:03.91 хв.

Для України це "золото" стало 16-м на Паралімпіаді-2020.

Наразі Україна займає 6 позицію у медальному заліку. Українські спортсмени завоювали 72 нагороди: 16 "золотих", 34 "срібла", 22 "бронзи".

Українська правда

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Теми: ПаралімпіадаУкраїнаспорт
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