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Росія поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів і ЗРК – Лукашенко

Середа, 1 вересня 2021, 13:37
Росія поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів і ЗРК – Лукашенко
Фото president.gov.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що незабаром з Росії на озброєння білоруської армії надійдуть десятки літаків, вертольотів і засобів боротьби з повітряними цілями противника, включаючи зенітно-ракетні комплекси С-400.

Джерело: БелТА

Пряма мова Лукашенка: "Найближчим часом (я підписав позавчора розпорядження) з Російської Федерації поставлять нам (не буду говорити, які гроші і що) десятки літаків, десятки вертольотів, найважливішого озброєння ППО. Може, навіть C-400. Нам вони дуже потрібні, я вже про це говорив".

Деталі: Лукашенко не назвав ні термінів, ні точних обсягів поставок, але зазначив, що Білорусь отримає "найсучасніше обладнання".

Він також додав, що, якщо під час майбутніх військових навчань "Захід-2021" побачать, що білоруській армії потрібно щось іще, то куплять у Російської Федерації і поставлять на озброєння.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяБілорусьзброяЛукашенко
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