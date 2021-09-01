Росія поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів і ЗРК – Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що незабаром з Росії на озброєння білоруської армії надійдуть десятки літаків, вертольотів і засобів боротьби з повітряними цілями противника, включаючи зенітно-ракетні комплекси С-400.

Джерело: БелТА

Пряма мова Лукашенка: "Найближчим часом (я підписав позавчора розпорядження) з Російської Федерації поставлять нам (не буду говорити, які гроші і що) десятки літаків, десятки вертольотів, найважливішого озброєння ППО. Може, навіть C-400. Нам вони дуже потрібні, я вже про це говорив".

Деталі: Лукашенко не назвав ні термінів, ні точних обсягів поставок, але зазначив, що Білорусь отримає "найсучасніше обладнання".

Він також додав, що, якщо під час майбутніх військових навчань "Захід-2021" побачать, що білоруській армії потрібно щось іще, то куплять у Російської Федерації і поставлять на озброєння.