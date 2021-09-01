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Партнерство, гроші і енергетика: у Білому домі анонсували домовленості Байдена і Зеленського

Середа, 1 вересня 2021, 14:03

У Білому домі розповіли про ключові домовленості, які будуть досягнуті між Україною та США в рамках зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена у Вашингтоні 1 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів неназваний представник Білого дому в ході телефонного спілкування з журналістами напередодні зустрічі Байдена з Зеленським.

Зокрема, щоб закріпити підвищений статус стратегічного партнерства, США і Україна оголосять про відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства, яка не збиралася вже три роки.

Співрозмовник додав, що цієї осені очікується зустріч між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, на якій вони затвердять нову хартію між обома країнами, в якій будуть викладені параметри співпраці між державами для боротьби з викликами 21 століття.

Окремий блок домовленостей стосуватиметься оборони. Джо Байден оголосить про своє схвалення нового пакету допомоги Україні в галузі безпеки на суму 60 мільйонів доларів.

Крім того, міністерство оборони підпише стратегічну оборонну рамкову угоду, яка посилить співпрацю з низки нагальних питань, включаючи безпеку у Чорному морі, обмін кібернетичною інформацією і розвідувальними даними, а також подальшу підтримку України перед обличчям триваючої російської агресії.

Президент Байден заявить про готовність США продовжити підтримку проведення реформ для зміцнення демократії в Україні.

"Президент Зеленський розробив ініціативу для розвитку плану трансформаційних реформ в Україні, який, як ми очікуємо, президент Зеленський попередньо обговорить з президентом Байденом, а потім цієї осені більш повно представить в Комісії стратегічного партнерства", - розповів представник Білого дому.

З 2014 року США надали Україні майже 2 мільярди доларів допомоги в цілях розвитку демократії і в цьому році планують виділити понад 463 мільйони доларів допомоги, додав він.

Що стосується енергетики, президенти оголосять про нові ініціативи з подолання кліматичної кризи і зміцнення енергетичної безпеки України, включаючи запуск оновленого Стратегічного діалогу з енергетики та клімату, яким займатиметься Міністерство енергетики США.

"Метою цього діалогу є залучення інвестицій в енергетичну безпеку шляхом реформ, скорочення викидів парникових газів, розгляд інших ініціатив зі зміни клімату та подальше усунення наслідків впливу "Північного потоку - 2", - зазначив представник американської адміністрації.

Крім того, Вашингтон надасть Києву додатково $45 млн гуманітарної допомоги, щоб допомогти вирішити проблеми українців, які у зв’язку з російською агресією залишаються в нужді.

Також Вашингтон надасть додаткову допомогу в зв'язку з COVID в розмірі $12,8 млн доларів.

Очікується, що про ключові домовленості між Україною і США буде оголошено у заяві, яка буде оприлюднена після зустрічі президентів.

Зеленський раніше розповів, що першим питанням на зустрічі з президентом США Джо Байденом планує обговорити тему тимчасово окупованих Донбасу і Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденЗеленський
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