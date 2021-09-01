Росія блокує вільне судноплавство в Чорному і Азовському морях – представник США в ОБСЄ

Представник США в ОБСЄ Джордж Кент заявив, що Росія продовжує блокувати вільне судноплавство в Чорному і Азовському морях.

Джерело: Кент на спеціальній щорічній конференції з огляду безпеки в Україні 31 серпня, "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Росія продовжує перешкоджати свободі плавання суден у Чорному та Азовському морях в порушення міжнародного права…

Цієї весни ми стали свідками найбільшого скупчення російських військ і техніки в окупованому Криму та вздовж кордону Росії з Україною після вторгнення Росії в 2014 році. Росія не надала будь-якої істотної відповіді на законний запит України відповідно до Віденського документу про надання додаткової інформації про цю незвичайну і провокаційну військову діяльність. Росія не надала ніяких розумних пояснень своїм діям".

Деталі: За його словами, хоч Росія і відвела частину своїх збройних сил і техніки від кордону з Україною і з Криму, її "військові позиції залишаються такими ж посиленими", як уздовж російсько-українського кордону, так і в Криму.