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Росія блокує вільне судноплавство в Чорному і Азовському морях – представник США в ОБСЄ

Середа, 1 вересня 2021, 14:22
фото: ВМС ЗСУ

Представник США в ОБСЄ Джордж Кент заявив, що Росія продовжує блокувати вільне судноплавство в Чорному і Азовському морях. 

Джерело: Кент на спеціальній щорічній конференції з огляду безпеки в Україні 31 серпня, "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Росія продовжує перешкоджати свободі плавання суден у Чорному та Азовському морях в порушення міжнародного права…

Цієї весни ми стали свідками найбільшого скупчення російських військ і техніки в окупованому Криму та вздовж кордону Росії з Україною після вторгнення Росії в 2014 році. Росія не надала будь-якої істотної відповіді на законний запит України відповідно до Віденського документу про надання додаткової інформації про цю незвичайну і провокаційну військову діяльність. Росія не надала ніяких розумних пояснень своїм діям".

Деталі: За його словами, хоч Росія і відвела частину своїх збройних сил і техніки від кордону з Україною і з Криму, її "військові позиції залишаються такими ж посиленими", як уздовж російсько-українського кордону, так і в Криму.

Теми: КримокупаціяРосіяЧорне мореАзовське море


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