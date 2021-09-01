Лідера партії "5.10" Балашова підозрюють в ухилянні від сплати податків, почались арешти

Державна фіскальна служба арештувала 18 об’єктів нерухомості у Києві орієнтовною вартістю 200 млн грн київського бізнесмена Геннадія Балашова.

Джерело: повідомлення ДФС, повідомлення Балашова у Facebook

Дослівно: "Співробітники податкової міліції… викрили відомого підприємця та громадського діяча, народного депутата України ІІІ скликання, у зловживанні повноваженнями та в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Встановлено, що громадянин України протягом 2018-2019 років, перебуваючи на території м. Києва, умисно ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору на загальну суму понад 9,6 млн грн шляхом продажу нерухомого майна іншим особам по заниженій вартості".

Деталі: Повідомляється, що Балашову повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення. Суд Києва наклав арешт на 18 об’єктів нерухомості у м. Києві орієнтовною вартістю 200 млн грн.

Пряма мова Балашова: "Що зробила суддя Константинова? Обмежила мою свободу і присудила заставу в 9,6 млн гривень. За що? У 2018 році була продана квартира, через нотаріуса, її оцінював ліцензійний оцінювач, угоду дозволив Держкоммайна.

Нотаріус оформив угоду після сплати всіх податків. У податковій претензій немає. Але замовили справу, і Продаж квартири стала злочином з метою ухилення від податків. І заставу в 9,6 млн.

Вимагають до суду, тому, що це і є задум як пограбувати, принизити і покарати. Суддя продала ухвалу. Ось і вся справа, про продаж квартири. Всі хто продавав квартири в 18-19 році можуть отримати те ж покарання. Це і є знущання над громадянами. Інвестиції? Безпека? Ні це свавілля. Я платити не буду".