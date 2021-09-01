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П’яний водій возив поліцейського на капоті: у того зламані ноги

Середа, 1 вересня 2021, 15:20
Фото поліції

Водій "Мазди", який перебував за кермом у стані сп’яніння, збив поліцейського і близько 5 км віз його на капоті доки не врізався у дерево. Правоохоронець отримав переломи обох ніг.

Джерело: поліція Запорізької області

Дослівно: "Чоловік перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння. Намагаючись уникнути відповідальності, він скерував транспортний засіб на поліцейського та завдав тяжкі травми. Порушника затримали. Йому повідомлено про підозру у скоєнні двох тяжких злочинів".

Деталі: Подія сталася 31 серпня близько 11:00 у середмісті селища міського типу Михайлівка. Патрульні зупинили автомобіль "Мазда" за порушення правил дорожнього руху.

Водій авто, місцевий житель 1950 року народження, мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. В салоні машини також перебувала 13-річна пасажирка.

Після пропозиції поліцейських пройти освідування в медичному закладі, чоловік зачинився в салоні авто, завів двигун та скерував транспортний засіб на патрульного. У результаті цього старший сержант поліції опинився на капоті іномарки, а водій продовжував набирати швидкість.

За даними поліції, "Мазда" проїхала майже 5 км на великій швидкості і зупинилася, коли зіткнулася з деревом.  

В результаті патрульний отримав перелом обох ніг, а неповнолітня пасажирка – струс головного мозку середнього ступеню тяжкості.

Порушника затримали. Йому оголосили про підозру за ч.3 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч.2 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Йому загрожує до 12 років в’язниці.

Також відкрите кримінальне провадження за ст.348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) ККУ. Санкція цієї статті передбачає від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Українська правда
Теми: ЗапоріжжяполіціяДТП


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