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Синоптики оголосили штормове попередження через негоду

Середа, 1 вересня 2021, 15:28
Синоптики оголосили штормове попередження через негоду
фото: УП

У найближчі години у Києві та області, 2 вересня вночі у західних та північних областях синоптики оголосили штормове попередження через негоду.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр, Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "Найближчої години в Києві та Київській області, з утриманням до кінця доби, гроза.

2 вересня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: 2-го вересня в Україні за холодним фронтом з північного заходу пошириться холодне повітря.

 

Протягом дня очікується +13+18 градусів максимально. Теплішим виявиться південь, Дніпро з районами, Донеччина, Луганщина, +20+24 градуси.

Дощі, періодичні, йтимуть повсюди в Україні. Більш інтенсивні опади у четвер передбачаються на Лівобережжі.

2 вересня очікується сильний вітер північно-західного напрямку. До штормових поривів.

У Києві 2-го вересня також очікується сильний вітер. Ймовірний дощ і похолодання. Температура повітря в столиці не перевищить +14+15 градусів.

 

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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