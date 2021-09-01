У найближчі години у Києві та області, 2 вересня вночі у західних та північних областях синоптики оголосили штормове попередження через негоду.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр, Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "Найближчої години в Києві та Київській області, з утриманням до кінця доби, гроза.

2 вересня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: 2-го вересня в Україні за холодним фронтом з північного заходу пошириться холодне повітря.

Протягом дня очікується +13+18 градусів максимально. Теплішим виявиться південь, Дніпро з районами, Донеччина, Луганщина, +20+24 градуси.

Дощі, періодичні, йтимуть повсюди в Україні. Більш інтенсивні опади у четвер передбачаються на Лівобережжі.

2 вересня очікується сильний вітер північно-західного напрямку. До штормових поривів.

У Києві 2-го вересня також очікується сильний вітер. Ймовірний дощ і похолодання. Температура повітря в столиці не перевищить +14+15 градусів.