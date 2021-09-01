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Білий дім: Україна має продовжити реформи на шляху до НАТО

Середа, 1 вересня 2021, 15:34
Фото: www.whitehouse.gov

У Білому домі заявили, що Україна повинна зосередитися на втіленні реформ на шляху до членства у НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав неназваний представник Білого дому в ході телефонного спілкування з журналістами напередодні зустрічі президета Джо Байдена з Володимиром Зеленським.

Журналіст поцікавився, чи бачить Білий дім прогрес в зусиллях України у боротьбі з корупцією в контексті прагнень України приєднатися до НАТО.

Представник адміністрації американського президента нагадав про комюніке саміту НАТО в червні 2021 року, в якому Сполучені Штати та їх союзники підтвердили позицію саміту в Бухаресті з точки зору підтримки "права України визначати своє майбутнє і зовнішньополітичний курс без втручання ззовні", в тому числі щодо прагнення Україна вступити в НАТО.

"Частиною повідомлення з цього приводу і дій в зв'язку з цим є необхідність для уряду України продовжувати реалізацію глибоких, всеосяжних і своєчасних реформ, які викладені в його Річній національній програмі", - зазначив представник Білого дому.

Він додав, що очікує обговорення цієї теми на зустрічі президентів України і США у Вашингтоні 1 вересня.

Також він зазначив, що як партнер НАТО із розширеними можливостями Україна продовжує робити прогрес в плані покращення сумісності військ з військами Альянсу.

"Вона продовжує здійснювати реформи у власному секторі оборони і вона продовжує забезпечувати прогрес у своєму секторі державного управління. І Сполучені Штати й надалі виступають на підтримку постійних зусиль України у реформах в усіх цих секторах", - додав представник Білого дому.

Додамо, у Білому домі також розповіли про ключові домовленості, які будуть досягнуті між Україною та США в рамках зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена у Вашингтоні 1 вересня.

Теми: СШАУкраїнареформиНАТО


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