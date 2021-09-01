Папа Римський помилково процитував Путіна замість Меркель

Папа Римський Франциск висловився щодо ситуації в Афганістані, маючи на меті процитувати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, але помилково навів слова російського президента Владіміра Путіна.

Про це пише агентство dpa, повідомляє "Європейська правда".

Під час радіоінтерв’ю в Іспанії Папу запитали про майбутнє Афганістану після того, як США і їх союзники пішли з країни.

Франциск у відповідь похвалив Меркель як одну з "найвидатніших особистостей у міжнародній політиці", перш ніж процитувати наступну думку:

"Потрібно припинити безвідповідальну політику з нав'язування власних цінностей іншим і спроби збудувати демократію в інших країнах за чужими лекалами, не враховуючи історичні, національні, релігійні особливості, повністю ігноруючи традиції, за якими живуть інші народи".

Насправді ця заява належить російському президенту Владіміру Путіну, він зробив її під час візиту Меркель до Москви 20 серпня.

Путін до цього регулярно критикував зусилля Заходу у контексті Афганістану.

В інтерв'ю Папа похвалив "мудрість" "цієї жінки". Ватикан не відповів агентству на прохання прокоментувати переплутану цитату.

Це було перше інтерв'ю Папи Франциска після його перебування в лікарні в липні, коли йому видалили частину кишківника.