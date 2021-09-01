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Українка зі світовим рекордом виграла "золото" Паралімпіади у штовханні ядра

Середа, 1 вересня 2021, 16:00
Українка зі світовим рекордом виграла золото Паралімпіади у штовханні ядра
Фото paralympic.org.ua

Українка Анастасія Москаленко виграла "золото" на Паралімпіаді у Токіо у штовханні ядра, встановивши світовий рекорд у класі F32.

Джерело: Суспільне

Деталі: 21-річна спортсменка з Дніпра штовхнула ядро на 7,61 метра.

Повідомляється, що це друга нагорода атлетки на її дебютній Паралімпіаді. Раніше Москаленко виграла в Токіо "срібло" в метанні булави.

Медаль Москаленко стала 75-ю для України на цій Паралімпіаді.

Для довідки: Москаленко народилася в Дніпрі та виступає в легкій атлетиці.

Вона є чемпіонкою світу зі штовхання ядра, також вигравала бронзову медаль світової першості в цій же дисципліні та в метанні булави.

Дворазова чемпіонка Європи в метанні булави, а також чемпіонка та срібна призерка континентальної першості у штовханні ядра.

Виступає в класі F32 (спортсмени, що мають помірний чи сильний гіпертонус, атаксію, атетоз, що вражає всі чотири кінцівки та тулуб).

"Українська правда" у Threads

Теми: Паралімпіадаспорт
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