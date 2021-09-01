Українка зі світовим рекордом виграла "золото" Паралімпіади у штовханні ядра
Українка Анастасія Москаленко виграла "золото" на Паралімпіаді у Токіо у штовханні ядра, встановивши світовий рекорд у класі F32.
Джерело: Суспільне
Деталі: 21-річна спортсменка з Дніпра штовхнула ядро на 7,61 метра.
Повідомляється, що це друга нагорода атлетки на її дебютній Паралімпіаді. Раніше Москаленко виграла в Токіо "срібло" в метанні булави.
Медаль Москаленко стала 75-ю для України на цій Паралімпіаді.
Для довідки: Москаленко народилася в Дніпрі та виступає в легкій атлетиці.
Вона є чемпіонкою світу зі штовхання ядра, також вигравала бронзову медаль світової першості в цій же дисципліні та в метанні булави.
Дворазова чемпіонка Європи в метанні булави, а також чемпіонка та срібна призерка континентальної першості у штовханні ядра.
Виступає в класі F32 (спортсмени, що мають помірний чи сильний гіпертонус, атаксію, атетоз, що вражає всі чотири кінцівки та тулуб).