Британська розвідка вважала малоймовірним захоплення Кабула талібами в цьому році

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб сказав, що за оцінками розвідки падіння Кабула перед "Талібаном" виглядало малоймовірним у цьому році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На екстреному засіданні комітету закордонних справ парламенту з метою обговорення кризи в Афганістані Рааб сказав, що основна оцінка британської розвідувальної служби полягала в тому, що "Талібан" зміцнить свій контроль над країною лише через місяці після того, як західні країни евакуюють свої війська.

"Центральною пропозицією було те, що, враховуючи виведення військ до кінця серпня, буде постійне погіршення з цього моменту, і що навряд чи Кабул впаде цього року", - сказав Рааб комітету законодавців.

"Це не означає, що ми не планували непередбачених ситуацій, не розігрували і не перевіряли інші сценарії" - додав він.

Протягом останніх тижнів прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон стикався з закликами звільнити Рааба, який був у відпустці на Криті, коли таліби просувалися до Кабула, на тлі тверджень про те, що тисячі електронних листів від людей, які просили допомогти покинути Афганістан, не були прочитані.

Захищаючи своє вирішення кризи, Рааб сказав, що з березня по кінець серпня у нього було більше 40 зустрічей або дзвінків, де Афганістан був на порядку денному.

Останній військовий рейс Британії вилетів з Кабула пізно в суботу, закінчивши два хаотичні тижні, коли солдати допомогли евакуювати понад 15 000 людей.