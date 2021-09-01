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Відбір ЧС-2022: Україна втрачає перемогу у грі з Казахстаном в останні секунди

Середа, 1 вересня 2021, 19:03
Фото: УАФ

Збірна України у четвертому турі відбору до ЧС-2022 зіграла унічию 2:2 з командою Казахстану.

Поєдинок пройшов у Нур-Султані у середу 1 вересня.

Вже на другій хвилині українська команда повела в рахунку. Роман Яремчук ударом з метрів 23 пробив у верхній кут воріт збірної Казахстану - 1:0. У стартові 45 хвилин українці мали ще кілька 100% моментів зробити рахунок розгромним. 

На 17-й хвилині після удару Едуарда Соболя м’яч влучає у штангу воріт. На 25-й хвилині вже в стійку воріт вдарив Андрій Ярмоленко, а на добивання Сергій Сидорчук влучає в поперечку воріт. Казахстан зумів відповісти пару ударами, які без проблем взяв Андрій П`ятов. 

На початку другого тайму збірна України знову створює моменти біля воріт казахів, але їх не реалізує. Микола Матвієнко та Соболь двічі не зуміли переграти воротаря казахів Стаса Покатілова, не реалізувавши виходи сам на сам. 

На 67-й хвилині Казахстан забиває гол, який суддя скасовує після перегляду ВАР, зафіксувавши положення поза грою. На 75-й хвилині Казахстан зрівнює рахунок. Руслан Валіуллін пробив з метрів восьми у ближній від П’ятова кут воріт. У наступних атаках синьо-жовті мали знову нагоди вирвати перемогу в цій грій. Повз ворота з вигідних позицій пробивали Ярмоленко та Віктор Циганков. 

На 89-й хвилині Казахстан міг виходити вперед в цій грі. Виручив Андрій П’ятов, який відбив удар Абата Айбаметова. Далі був футбольний трилер. На 94-й хвилині Данило Сикан після прострілу Миколенка забиває у кут воріт - 2:1. А за 1,5 хвилин казахи знову зрівнюють рахунок. Після скидки в штрафний майданчик Валіуллін знову пробиває П’ятова - 2:2. 

Після чотирьох турів у відборі до ЧС-2022 у збірної України чотири очки. 4 вересня збірна України у Києві буде грати з Францією. У цій грі українській команді не зможуть допомогти Віталій Миколенко та Олександр Зінченко, які пропустять матч через перебір жовтих карток.

Микола Аврамчук, УП
Теми: футболспорт


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