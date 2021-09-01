Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники США та України домовились спільно використовувати інформацію про мандрівників 

Середа, 1 вересня 2021, 20:17

Державна прикордонна служба України та Митна і прикордонна служба США уклали угоду, відповідно до якої будуть спільно використовувати інформацію про тих, хто подорожує. 

Джерело: ДПСУ 

Деталі: Зазначається, що укладена угода допоможе виявляти терористів та інших міжнародних злочинців.

Українські прикордонники кажуть, що фактично між нашими державами та прикордонними відомствами закладено новий рівень співробітництва. Йдеться про використання інформації та аналіз ризиків для захисту кордонів та ідентифікацію злочинців. 

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
США
У США наполягають, що Україна повинна виконати реформи для відповідності стандартам НАТО
В Пентагоні припускають, що у Пригожина є двійники – ЗМІ  
Майже половина американців хоче молодшого президента, ніж Байден та Трамп
Останні новини
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
Усі новини...
Реклама: