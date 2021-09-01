Прикордонники США та України домовились спільно використовувати інформацію про мандрівників 

Державна прикордонна служба України та Митна і прикордонна служба США уклали угоду, відповідно до якої будуть спільно використовувати інформацію про тих, хто подорожує.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Зазначається, що укладена угода допоможе виявляти терористів та інших міжнародних злочинців.

Українські прикордонники кажуть, що фактично між нашими державами та прикордонними відомствами закладено новий рівень співробітництва. Йдеться про використання інформації та аналіз ризиків для захисту кордонів та ідентифікацію злочинців.