Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Розпочалась зустріч Зеленського і Байдена

Середа, 1 вересня 2021, 21:15
Знімок екрану: телеканал "ДОМ"

У Білому домі розпочалась зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського. 

Джерело: Офіс президента, Зеленський у Twitter 

Дослівно: "У Білому домі (Вашингтон) розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента США Джозефа Байдена. Перед переговорами глави держав зроблять короткі заяви для ЗМІ. Після цього відбудуться перемовини у розширеному форматі, а також віч-на-віч".

Деталі: Перед початком перемовин Джо Байден сказав, що радий вітати Зеленського в США, привітав Україну з річницею незалежності. 

Він нагадав, що Україна та США мають спільні цінності та віддані цілі щодо мирної Європи.

У свою чергу, Зеленський нагадав, що Україна втратила 15 тисяч кращих людей на Донбасі. У своєму Twitter він повідомив, що перемовини будуть стосуватись енергетичної безпеки та стратегічного партнерства.

Теми: ЗеленськийБайден


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЗеленський в Українському домі у Вашингтоні вручив нагороди

"Не знаю, чи виникла хімія" – Зеленський про зустріч із Байденом

Зеленський і Байден вивели відносини США та України на новий рівень – Кулеба

Україна і США зробили спільну заяву щодо стратегічного партнерства. Повний текст

США заявили Україні, що виступають проти "Північного потоку-2"

США нададуть Україні "Джавеліни" – спільна заява країн

Усі новини...
Зеленський
Зеленський передав Байдену список полонених: Як США можуть допомогти?
Байден планує підтвердити Зеленському прихильність США євроатлантичним прагненням України
Підтримки з боку НАТО недостатньо – Зеленський 
Останні новини
08:00
Головні новини середи і ночі: зустріч Зеленського і Байдена, заміна трьох міністрів
07:45
З початку доби окупанти на Донбасі зривали "тишу" і поранили бійця ЗСУ
07:28
На Паралімпіаді у Токіо українці здобули ще два "золота"
06:37
Covid у світі : США і Мексика – лідери за добовою смертністю
05:45
У Росії припинив існування заснований Навальним ФБК
04:56
фотоЗеленський в Українському домі у Вашингтоні вручив нагороди
04:05
Куба щеплюватиме дітей від 2-х років власною вакциною
03:26
Байден "особисто гарантує" санкції проти "Північного потоку-2" в разі небезпеки для України – Зеленський
02:45
Зустріч Зеленського і Байдена: "Багато разів звучало слово Крим"
02:16
"Не знаю, чи виникла хімія" – Зеленський про зустріч із Байденом
Усі новини...