Розпочалась зустріч Зеленського і Байдена

У Білому домі розпочалась зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського.

Джерело: Офіс президента, Зеленський у Twitter

Дослівно: "У Білому домі (Вашингтон) розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента США Джозефа Байдена. Перед переговорами глави держав зроблять короткі заяви для ЗМІ. Після цього відбудуться перемовини у розширеному форматі, а також віч-на-віч".

Деталі: Перед початком перемовин Джо Байден сказав, що радий вітати Зеленського в США, привітав Україну з річницею незалежності.

Він нагадав, що Україна та США мають спільні цінності та віддані цілі щодо мирної Європи.

У свою чергу, Зеленський нагадав, що Україна втратила 15 тисяч кращих людей на Донбасі. У своєму Twitter він повідомив, що перемовини будуть стосуватись енергетичної безпеки та стратегічного партнерства.