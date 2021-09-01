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Розпочалась зустріч Зеленського і Байдена

Середа, 1 вересня 2021, 21:15
Розпочалась зустріч Зеленського і Байдена
Знімок екрану: телеканал "ДОМ"

У Білому домі розпочалась зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського. 

Джерело: Офіс президента, Зеленський у Twitter 

Дослівно: "У Білому домі (Вашингтон) розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента США Джозефа Байдена. Перед переговорами глави держав зроблять короткі заяви для ЗМІ. Після цього відбудуться перемовини у розширеному форматі, а також віч-на-віч".

Деталі: Перед початком перемовин Джо Байден сказав, що радий вітати Зеленського в США, привітав Україну з річницею незалежності. 

Він нагадав, що Україна та США мають спільні цінності та віддані цілі щодо мирної Європи.

У свою чергу, Зеленський нагадав, що Україна втратила 15 тисяч кращих людей на Донбасі. У своєму Twitter він повідомив, що перемовини будуть стосуватись енергетичної безпеки та стратегічного партнерства.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийБайден
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