США заявили Україні, що виступають проти "Північного потоку-2"

Сполучені Штати підтвердили, що виступають проти газопроводу в обхід України "Північний потік – 2".

Джерело: спільна заява щодо стратегічного партнерства України та США, Офіс президента

Дослівно: "Україна та Сполучені Штати продовжують виступати проти "Північного потоку – 2", який ми розглядаємо як загрозу для європейської енергетичної безпеки.

Сполучені Штати мають намір продовжувати застосування передбачених законодавством заходів та енергетичної дипломатії… з метою збереження транзитної ролі та забезпечення безпеки поставок України у цей перехідний енергетичний період, а також недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї".

Деталі: Відзначається, що одним із заходів протидії проєкту є нещодавнє призначення у США старшого радника з питань енергетичної безпеки.

Крім того, уряди країн підтримали зусилля щодо "збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел".

Нагадаємо:

21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Тоді ж глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ініціює консультації щодо "Північного потоку-2" відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію.

У разі запуску російського проєкту "Північний потік - 2" наполовину український транзит може скоротитися втричі – до 18 млрд кубометрів, для порівняння торік Оператор ГТС протранзитував до Європи 55,8 млрд кубометрів газу.

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