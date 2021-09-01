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США заявили Україні, що виступають проти "Північного потоку-2"

Середа, 1 вересня 2021, 22:54
США заявили Україні, що виступають проти Північного потоку-2
фото: ОП

Сполучені Штати підтвердили, що виступають проти газопроводу в обхід України "Північний потік – 2". 

Джерело: спільна заява щодо стратегічного партнерства України та США, Офіс президента

Дослівно: "Україна та Сполучені Штати продовжують виступати проти "Північного потоку – 2", який ми розглядаємо як загрозу для європейської енергетичної безпеки.

Сполучені Штати мають намір продовжувати застосування передбачених законодавством заходів та енергетичної дипломатії… з метою збереження транзитної ролі та забезпечення безпеки поставок України у цей перехідний енергетичний період, а також недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї".

Деталі: Відзначається, що одним із заходів протидії проєкту є нещодавнє призначення у США старшого радника з питань енергетичної безпеки.

Крім того, уряди країн підтримали зусилля щодо "збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел".

Нагадаємо:

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

Українська правда

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Теми: Північний потік-2СШАУкраїнаРосіясанкції
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