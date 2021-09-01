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Америка хоче допомогти Україні з подоланням COVID і зберіганням вакцин

Середа, 1 вересня 2021, 23:09
Байден, фото Maney-Pool/Getty Images

Сполучені Штати Америки планують надати Україні додаткову допомогу в боротьбі з поширенням хвороби COVID-19, включаючи підтримку холодового ланцюга зберігання вакцин та додаткові 12,8 мільйона доларів допомоги, пов’язаної з пандемією.

Джерело: текст спільної заяви президентів Джозефа Байдена та Володимира Зеленського щодо стратегічного партнерства України й США, узгодженої ще до зустрічі лідерів двох держав

Деталі: COVID-допомогу буде надано в рамках закону США "Про план порятунку Америки".

Раніше Сполучені Штати надали Україні приблизно 55 мільйонів доларів допомоги у зв’язку із COVID-19 та передали близько 2,2 мільйона доз вакцин проти коронавірусу, що викликає цю хворобу. 

Крім того, в заяві йдеться про гуманітарну допомогу у зв'язку з конфліктом на Донбасі, якої  внаслідок конфлікту на сході України потребують 3,4 мільйона людей.

Цього року уряд США надасть Україні додаткові 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.

З 2014 року Сполучені Штати надали вже понад 306 мільйонів доларів такої допомоги українцям, зокрема у вигляді продуктів харчування, житла, безпечної питної води та захисту найбільш вразливих груп населення, зокрема людей похилого віку, йдеться в заяві. 

Дослівно: "Сполучені Штати непохитно підтримують український народ у протидії пандемії COVID-19 та у відповіді на гуманітарні потреби, спричинені війною на сході України".

Знати більше: "Джавеліни", план реформ та $3 млрд для бізнесу: текст домовленості лідерів України і США

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП
Теми: СШАCovid-2019вакцинаціяДонбасгроші


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