Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Америка хоче допомогти Україні з подоланням COVID і зберіганням вакцин

Середа, 1 вересня 2021, 23:09
Америка хоче допомогти Україні з подоланням COVID і зберіганням вакцин
Байден, фото Maney-Pool/Getty Images

Сполучені Штати Америки планують надати Україні додаткову допомогу в боротьбі з поширенням хвороби COVID-19, включаючи підтримку холодового ланцюга зберігання вакцин та додаткові 12,8 мільйона доларів допомоги, пов’язаної з пандемією.

Джерело: текст спільної заяви президентів Джозефа Байдена та Володимира Зеленського щодо стратегічного партнерства України й США, узгодженої ще до зустрічі лідерів двох держав

Деталі: COVID-допомогу буде надано в рамках закону США "Про план порятунку Америки".

Раніше Сполучені Штати надали Україні приблизно 55 мільйонів доларів допомоги у зв’язку із COVID-19 та передали близько 2,2 мільйона доз вакцин проти коронавірусу, що викликає цю хворобу. 

Крім того, в заяві йдеться про гуманітарну допомогу у зв'язку з конфліктом на Донбасі, якої  внаслідок конфлікту на сході України потребують 3,4 мільйона людей.

Цього року уряд США надасть Україні додаткові 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.

З 2014 року Сполучені Штати надали вже понад 306 мільйонів доларів такої допомоги українцям, зокрема у вигляді продуктів харчування, житла, безпечної питної води та захисту найбільш вразливих груп населення, зокрема людей похилого віку, йдеться в заяві. 

Дослівно: "Сполучені Штати непохитно підтримують український народ у протидії пандемії COVID-19 та у відповіді на гуманітарні потреби, спричинені війною на сході України".

Знати більше: "Джавеліни", план реформ та $3 млрд для бізнесу: текст домовленості лідерів України і США

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАCovid-2019вакцинаціяДонбасгроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
США
В Пентагоні припускають, що у Пригожина є двійники – ЗМІ  
Майже половина американців хоче молодшого президента, ніж Байден та Трамп
Вартість нового пакета зброї зі США з касетними боєприпасами сягне до $800 мільйонів – ЗМІ
Останні новини
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
Усі новини...
Реклама: