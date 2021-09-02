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Кулеба про розмову Байдена і Зеленського: Win-win, дружньо і без реверансів

Четвер, 2 вересня 2021, 10:26
Кулеба про розмову Байдена і Зеленського: Win-win, дружньо і без реверансів
president.gov.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав безпрецедентно сильною спільну заяву України та США за результатами візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона, а розмову лідерів держав – дружньою, щирою і прямолінійною. 

Джерело: відеокоментар Кулеби у Facebook, записаний вже у Сан-Франциско

Пряма мова: "За графіком зустріч мала тривати одну годину, це включно з тет-а-тет, затягнувся тет-а-тет і затягнулася дуже сильно сама зустріч. Президенти говорили 2 години 10 хвилин – і це була дуже чітка розмова про безпеку України. Це була головна тема, в цій темі було НАТО, безпека Чорного моря, зміцнення обороноздатності України і Північний потік-2".

Деталі: Кулеба пояснив, що "механіка дипломатії" така: "коли плануються такі історичні візити, як до Сполучених Штатів, то сторони заздалегідь домовляються про всі ключові речі" – і результатом стала спільна заява України та США за результатами візиту.

"Це дійсно безпрецедентний документ, я ним надзвичайно задоволений. Він, якщо чесно, перевищив мої очікування. Я вдячний американським партнерам за те, що вони почули Україну з більшості питань – і ми маємо дуже предметний документ, який виводить стратегічне партнерство України та США на новий рівень", – заявив голова МЗС.

За словами Кулеби, цей візит Зеленського до Вашингтона –"класичний приклад win - win, перемога - перемога, коли обидві сторони отримали те, що хотіли, і залишилися задоволені візитом".

Пряма мова: "Президенти України та США, Зеленський та Байден, вивели наше стратегічне партнерство на новий рівень – і це, безумовно, перемога…

На цю розмову були винесені питання на майбутнє, тобто нові ідеї, які потребували обговорення безпосередньо лідерами. І це обговорення відбулося, воно було дуже щире.

Я думаю, що вперше за 30 років тональність розмови була дружньою. Безумовно, Сполучені Штати й президент Байден особисто підтримують Україну, а президент Зеленський цінує цю підтримку від імені народу України. Але при цьому це була дуже відверта розмова без реверансів.

І там, де у нас є питання до Сполучених Штатів, ми ці питання дуже чітко ставили, і там, де є питання у Сполучених Штатів, вони їх так само дуже чітко ставили. Я дуже задоволений, що президенти поговорили відверто, я б навіть сказав без дипломатії, як два лідери двох сильних країн. І це ще раз підтверджує союзницький характер  наших відносин".

Більше деталей: Кулеба додав, що усі ідеї, які обговорили Байден і Зеленський, вже взято "в роботу". Вони будуть рухати вперед українсько-американські взаємини і безпеку Європи також.  

"У сухому залишку… два історичних моменти: візит відбувся,у надзвичайно важкий для США час, але Україна є пріоритетом, важливою країною – і знайшли час для предметної розмови, і друге - всі результати у спільній заяві", – підсумував Кулеба. 

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон із офіційним візитом 31 серпня. 1 вересня відбулася його зустріч із президентом США Джозефом Байденом. 2 вересня Зеленський перебуватиме у Сан-Франциско, Каліфорнія. 

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАЗеленськийБайденКулеба Дмитроміжнародні відносини
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