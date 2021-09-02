Вантажівка провалила новий фонтан у центрі Києва: не протримався і доби
Вантажний автомобіль пошкодив новий фонтан на Арсенальній площі, який мер Києва Віталій Кличко відкрив 1 вересня.
Джерело: Микола Панченко та сторінка "Типічний Київ" у Facebook, речник КМДА Катерина Баранова та речник поліції Печерського району Оксана Тищенко у коментарі "Українській правді"
Деталі: Як видно з фото та відео, вантажівка, ймовірно, намагалася проїхати через фонтан, але, пошкодила плитку і частково провалилася під землю. Слід зазначити, що жодних знаків або застережень для водіїв, що тут їхати не можна, на місці аварії не помітно.
За словами речника КМДА Катерини Баранової, у мерії знають про пошкодження фонтана і наразі перебувають на зв’язку з РДА. Детальніші коментарі вона пообіцяла надати згодом.
Речник районної поліції Оксана Тищенко повідомила, що у них зафіксоване звернення про аварію на Арсенальній площі, на місце виїхали правоохоронці.
Правову кваліфікацію події нададуть пізніше.
Наразі територію фонтана з вантажівкою обгородили.