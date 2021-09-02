Вантажівка провалила новий фонтан у центрі Києва: не протримався і доби

Вантажний автомобіль пошкодив новий фонтан на Арсенальній площі, який мер Києва Віталій Кличко відкрив 1 вересня.

Джерело: Микола Панченко та сторінка "Типічний Київ" у Facebook, речник КМДА Катерина Баранова та речник поліції Печерського району Оксана Тищенко у коментарі "Українській правді"

Деталі: Як видно з фото та відео, вантажівка, ймовірно, намагалася проїхати через фонтан, але, пошкодила плитку і частково провалилася під землю. Слід зазначити, що жодних знаків або застережень для водіїв, що тут їхати не можна, на місці аварії не помітно.

Фото з facebook миколи панченка

За словами речника КМДА Катерини Баранової, у мерії знають про пошкодження фонтана і наразі перебувають на зв’язку з РДА. Детальніші коментарі вона пообіцяла надати згодом.

Речник районної поліції Оксана Тищенко повідомила, що у них зафіксоване звернення про аварію на Арсенальній площі, на місце виїхали правоохоронці.

Правову кваліфікацію події нададуть пізніше.

Так фонтан виглядав 1 вересня, коли його відкрили Фото КМДА

Наразі територію фонтана з вантажівкою обгородили.