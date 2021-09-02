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Україна й США оновлять хартію про стратегічне партнерство

Четвер, 2 вересня 2021, 10:57
Зустріч делегацій у Білому домі , president.gov.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен планують цієї осені провести засідання оновленої комісії стратегічного партнерства і, ухвалити нову хартію про стратегічне партнерство між своїми країнами. 

Джерело :відеокоментар Кулеби у Facebook, записаний у Сан-Франциско після візиту Володимира Зеленського до Вашингтона і зустрічі з президентом США Джо Байденом 

Пряма мова: "Вже цієї осені я і секретар Блінкен проведемо засідання оновленої комісії стратегічного партнерства і, найважливіше, ухвалимо нову хартію стратегічного партнерства між Україною та США".

Деталі: Кулеба нагадав, що перша хартія була підписана у 2008 році, а відтоді світ змінився.

"Потрібна нова хартія – амбітний і змістовний документ", – сказав він.

Олена Рощенко, УП
Теми: СШАміжнародні відносинидипломатичні відносиниКулеба ДмитроМЗС


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