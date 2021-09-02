Українець Крипак здобув своє четверте "золото" на Паралімпіаді у Токіо

Український плавець Максим Крипак здобув четверте "золото" на Паралімпіади-2020 у Токіо.

Джерело: Суспільне

Деталі: Плавець з Харкова виступив на шостій дистанції і вшосте піднявся на подіум. Цього разу на дистації 100 метрів на спині (клас S10).

Крипак виступав у Токіо у статусі чинного паралімпійського чемпіона на цій дистанції, він також є автором світового рекорду.

У фіналі Крипак вирвався у лідери з перших метрів дистанції. Уже після стартових 50 метрів він відірвався від найбижчого суперника майже на секунду. А його фінальний час 59.19 сек. Він випередив свій же світовий рекорд на 0.05 сек.

Перевага Крипака на фініші склала більше 2 секунд над найближчим суперником.

Для Крипака - це дев'ята паралімпійська золота медаль і четверта в Токіо. Загалом - це двадцята золота медаль збірної України та 80-а загалом.