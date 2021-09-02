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СБУ викрила рекламну агенцію в Києві, яка піарила окупантів Криму і Донбасу

Четвер, 2 вересня 2021, 12:46
СБУ викрила рекламну агенцію в Києві, яка піарила окупантів Криму і Донбасу

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили рекламну агенцію, яка займалася розробкою інформаційних кампаній для терористичних організацій "Л/ДНР" та окупаційної влади Криму.

Джерело: СБУ

Деталі: В ході розслідування СБівці встановили, що фірма почала працювати над пропагандистськими матеріалами ще у 2014 році. Тоді рекламники розробляли макети антиукраїнських бігбордів, які розміщували в ОРДЛО, Криму та поширювали через місцеві ЗМІ.

У цих матеріалах були явні заклики до розколу та федералізації України.

Серед "архівів" агенції за попередні роки, які вдалося вилучити, є макети та готова продукція із надписами: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Родина у нас у всех одна – Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко" тощо.

Останнім часом підрядники підготували серію кампаній для сепаратистів із гаслами: "Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия", "Весна победой нашей. Крым Единая Россия", "Год Крымской весны. Наш выбор-наша победа!", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".

 
 

За попередньою інформацією, агенція в Києві є дочірньою компанією московської фірми і повністю контролюється громадянами РФ.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи.

Кількість учасників незаконних дій СБУ не називає, вказуючи лише, що слідчі дії тривають.

Українська правда

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Теми: СБУ
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