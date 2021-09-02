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Літо у Києві встановило одразу 14 температурних рекордів

Четвер, 2 вересня 2021, 13:34
Літо у Києві встановило одразу 14 температурних рекордів

Середня температура цього літа у Києві була на 1,9ºС вища за кліматичну норму.

Джерело: повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Деталі: За даними обсерваторії середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала +22,3ºС, що на 1,9ºС перевищило кліматичну норму і забезпечило другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.

Рекордсменом залишається літо 2010 року.

Найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми з трьох місяців літа мав липень, який поділив другу позицію серед найтепліших за останні 140 років.

Найхолодніше було на початку календарного літа – 1 червня, коли температура під ранок опустилась до +7,4°С, а найспекотнішим виявилось 24 червня, коли температура після полудня піднялась до +35,5°С.

За літо встановлено 14 температурних рекордів, більшість з них, десять, у червні.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 77 % кліматичної норми, воно ввійшло у двадцятку найсухіших у Києві з 1891 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаКиїв
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