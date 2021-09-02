Свавільних затримань представників релігійних меншин у Криму стало у 5 разів більше – ООН

Кількість свавільних затримань представників релігійних меншин у Криму зросла майже у п’ять разів за останній рік, порівняно з попереднім роком.

Джерело: доповідь Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша щодо окупованого Росією Криму

Дослівно: "Звітний період відзначився значним зростанням кількості свавільних арештів і затримань представників релігійних меншин у Криму. УВКПЛ зафіксувало в Криму за цей період свавільні арешти 33 осіб (30 чоловіків і 3 жінок), що є майже п'ятикратним зростанням у порівнянні з 7 арештованими за період 2019-2020 років".

Деталі: Із загальної кількості жертв 31 належала до релігійних меншин Криму (21 мусульманин і 10 свідків Єгови).

Також повідомляється, що принаймні в 22 з цих випадків в момент арешту ні поліція, ні співробітники Федеральної служби безпеки не повідомили заарештованим про причини їхнього арешту чи висунуті проти них звинувачення.

Крім того, жертви скаржилися на необґрунтоване і невідповідне застосування сили під час арештів, підкидання речових доказів правоохоронними органами та вилучення їхніх українських паспортів.

Повідомляється, що в Криму за останній рік мали місце безліч інших порушень прав людини. Зокрема:

тортури або жорстоке поводження з людьми, які перебували під їх вартою,

нелюдські умови утримання затриманих,

ненадання необхідної медичної допомоги,

відмова в залученні або допуску адвоката,

переведення затриманих з Криму для засудження та відбування покарання у вигляді позбавлення волі у віддалених регіонах Російської Федерації,

заборона на публічні збори і акції, затримання за участь у мирних акціях протесту,

заборона діяльності Меджлісу,

переслідування за свободу думки або віросповідання,

тиск на Православну церкву України,

обмеження освіти українською і кримськотатарською мовами,

примусовий призов на військову службу тощо.

Генсекретар ООН закликав Російську Федерацію виконати свої зобов'язання в Криму з міжнародного права прав людини і міжнародного гуманітарного права і не порушувати права людини.

Він також закликав уряд України дотримуватися своїх зобов'язань і продовжувати полегшувати доступ до державних послуг для всіх громадян, незалежно від їхньої реєстрації в якості внутрішньо переміщених осіб.

Держави-члени генсекретар ООН закликав надавати підтримку правозахисникам, які займаються захистом прав людини в Криму, і продовжувати підтримувати роботу ООН щодо забезпечення дотримання міжнародного права прав людини і міжнародного гуманітарного права в Криму.