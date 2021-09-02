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Будинок-монстр на Подолі: Верховний суд поновив заборону вводити в експлуатацію 

Четвер, 2 вересня 2021, 14:03
Із Facebook Жені Кулеби

Верховний суд України поновив забезпечення позову у вигляді заборони на введення в експлуатацію київської будівлі на вулиці Нижній Вал, 27-29, відомої як "будинок-монстр".

Джерело: депутатка Київради й засновниця ГО "Місто-сад" Євгенія Кулеба та активіст Подолу Павло Калюк у Facebook

Деталі: Раніше Верховний Суд зобов'язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) видати сертифікат готовності для ЖК "Поділ Престиж" – і рішення оскарженню не підлягало. 

Тепер же, за повідомленням Євгенії Кулеби, Верховний суд скасував ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 08.06.2021 року у справі № 910/27779/14, якою були скасовані заходи забезпечення позову.

Забезпечення позову полягали у забороні ДАБІ узгоджувати та видавати документи про готовність об'єкта будівництва до експлуатації, а також видавати сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта стосовно "Будинку монстра" або окремих його частин (приміщень), а також забороні Державній реєстраційній службі України реєструвати право власності на відповідне нерухоме майно.

Північний апеляційний господарський суд 8 червня 2021 року скасував вказані заходи, але Верховний суд визнав незаконною цю ухвалу через те, що Північний апеляційний суд діяв не як "суд, встановлений законом". Ухвалу мав скасовувати суд, який її виносив, – Господарський суд Києва.

Цьому передувало: Активісти борються за знесення 4 верхніх поверхів "будинку-монстра", які прибудовані незаконно. 

1 липня повідомлялося, що Верховний Суд частково задовольнив позов девелопера ЖК "Поділ Престиж" і зобов'язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) видати сертифікат готовності для київського ЖК "Поділ Престиж", відомого як "будинок-монстр".

Заступник мера Києва і секретар Київміськради Володимир Бондаренко тоді повідомив, що незважаючи на рішення суду, столична влада вважає неможливою введення "будинку-монстра" в експлуатацію. Мовляв. для цього компанія повинна володіти земельною ділянкою під будинком або правом користування. Землею ж володіє місто.

Олена Рощенко, УП
Теми: Київбудівництвосуд


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