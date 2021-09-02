Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Будинок-монстр на Подолі: Верховний суд поновив заборону вводити в експлуатацію 

Четвер, 2 вересня 2021, 14:03
Будинок-монстр на Подолі: Верховний суд поновив заборону вводити в експлуатацію 
Із Facebook Жені Кулеби

Верховний суд України поновив забезпечення позову у вигляді заборони на введення в експлуатацію київської будівлі на вулиці Нижній Вал, 27-29, відомої як "будинок-монстр".

Джерело: депутатка Київради й засновниця ГО "Місто-сад" Євгенія Кулеба та активіст Подолу Павло Калюк у Facebook

Деталі: Раніше Верховний Суд зобов'язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) видати сертифікат готовності для ЖК "Поділ Престиж" – і рішення оскарженню не підлягало. 

Тепер же, за повідомленням Євгенії Кулеби, Верховний суд скасував ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 08.06.2021 року у справі № 910/27779/14, якою були скасовані заходи забезпечення позову.

Забезпечення позову полягали у забороні ДАБІ узгоджувати та видавати документи про готовність об'єкта будівництва до експлуатації, а також видавати сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта стосовно "Будинку монстра" або окремих його частин (приміщень), а також забороні Державній реєстраційній службі України реєструвати право власності на відповідне нерухоме майно.

Північний апеляційний господарський суд 8 червня 2021 року скасував вказані заходи, але Верховний суд визнав незаконною цю ухвалу через те, що Північний апеляційний суд діяв не як "суд, встановлений законом". Ухвалу мав скасовувати суд, який її виносив, – Господарський суд Києва.

Цьому передувало: Активісти борються за знесення 4 верхніх поверхів "будинку-монстра", які прибудовані незаконно. 

1 липня повідомлялося, що Верховний Суд частково задовольнив позов девелопера ЖК "Поділ Престиж" і зобов'язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) видати сертифікат готовності для київського ЖК "Поділ Престиж", відомого як "будинок-монстр".

Заступник мера Києва і секретар Київміськради Володимир Бондаренко тоді повідомив, що незважаючи на рішення суду, столична влада вважає неможливою введення "будинку-монстра" в експлуатацію. Мовляв. для цього компанія повинна володіти земельною ділянкою під будинком або правом користування. Землею ж володіє місто.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київбудівництвосуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
13:36
фотоУмеров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
Усі новини...
Реклама: