Прийшла пора пальто: в Україні буде прохолодно, але без опадів

У наступну добу в Україні переважатиме прохолодна осіння погода, опадів не очікується.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко, Укргідрометцентр, Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Практично повсюди 3-го вересня опадів не передбачається.

Вдень в Україні буде багато сонця… Температура повітря вже не літня явно.

Найближчої ночі передбачається +5+10 градусів, протягом дня завтра +14+19 градусів, на Півдні до +20+22 градусів".

Деталі: За словами синоптика, антициклон з центром над Великою Британією - такий впливовий, що визначатиме погоду 3 вересня в Україні.

Вітер дмухатиме з північного заходу, на Півночі, Сході, у Центрі та на Півдні України він ще втримається поривчастим, до сильного.

У Києві 3-го вересня буде сонячно, вітряно та прохолодно. Вночі +5+8 градусів, вдень +15+18 градусів.

Синоптики відзначають, що 2 вересня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). У Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).