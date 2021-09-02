У Польщі від жорстокого побиття поліцією помер 25-річний українець - ЗМІ

У польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Як повідомляє "Європейська правда", історію смерті українця описало польське видання Gazeta Wyborcza.

Українець помер 30 липня у витверезнику Вроцлава, але деталі його смерті ЗМІ описують тільки тепер.

Никифоренко повертався автобусом додому після розпивання спиртних напоїв з колегами по роботі, пише газета. За однією з версій, він заснув в автобусі, за іншою – дивно поводився і бився головою об вікно.

Водій автобуса викликав швидку допомогу, а та - поліцейський патруль. У крові українця виявили 1,5 проміле алкоголю.

Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники. Gazeta Wyborcza отримала відео із камер спостереження з витверезника у Вроцлаві, і стверджує, що до українця необгрунтовано застосували насильство.

За даними газети, українця били і душили, хоча він не поводився агресивно. На кадрах видно, як Дмитро зайшов до кімнати о 22.27 з характерною плямою від застосування сльозогінного газу. Коли йому розстебнули наручники, чоловік намагався встати. У цей момент на нього накинулись шестеро людей – правоохоронці і співробітники витверезника.

Вони сідали на чоловіка, притискали його голову до підлоги коліном, прив’язали до ліжка, били його кулаками, кийком і душили. Таке поводження тривало пів години, доки у ситуацію не втрутився лікар. Реанімаційні заходи не були успішними і Дмитро помер о 23:53.

Офіційно причина смерті українця досі не встановлена. Дмитра Никифоренка поховали в Україні в середині серпня.

За даними видання, попередні висновки експертів вказують на те, що ймовірною причиною смерті стало насильницьке задушення.

Розслідування смерті українця веде районна прокуратура Свидниці. Воно був перенесене туди, щоб уникнути звинувачень в упередженості. Слідчі чекають результатів розтину, призначені додаткові аналізи.

Головний комісар поліції Нижньої Сілезії Каміл Ринкевич розповів RMF FM, що у поліцейських були включені камери на уніформі. Стаж роботи правоохоронців, які були відсторонені, - від 2 до 19 років.

Wyborcza пише, що чотирьох поліцейських відсторонили після публікації статті, двох звільнили зі служби.