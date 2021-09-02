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WhatsApp оштрафували на 225 млн євро за порушення правил конфіденційності ЄС

Четвер, 2 вересня 2021, 15:46
WhatsApp оштрафували на 225 млн євро за порушення правил конфіденційності ЄС
Фото setphone.ru

Ірландський регулятор даних оштрафував WhatsApp на 225 млн євро за порушення європейських правил конфіденційності.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Винесений штраф більш ніж у чотири рази більше у порівнянні з тим, що спочатку запропонував регулятор.

Він також став другим за величиною штраф, який стягується згідно із Загальним регламентом Європейського Союзу про захист даних, який набув чинності у 2018 році і дозволяє регулюючим органам накладати штрафи на компанії у розмірі до 4% їх річного доходу, якщо порушують правила обробки особистих даних користувачів.

У липні люксембурзькі органи захисту даних наклали на Amazon рекордний штраф у розмірі 746 млн євро.

Додаток для обміну повідомленнями, що належить Facebook, отримав найбільший штраф в історії за компанії в ЄС-за невиконання вимог прозорості, включаючи те, як він пояснює використання особистих даних людей відповідно до європейських правил конфіденційності.

Виконання заходів також вимагатиме від WhatsApp змінити обробку даних людей, щоб привести їх у відповідність до норм.

"Ми не погоджуємось із сьогоднішнім рішенням щодо прозорості, яку ми надали людям у 2018 році, і покарання є абсолютно непропорційними. Ми будемо оскаржувати це рішення", – сказав представник WhatsApp.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ірландіяторгівля
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