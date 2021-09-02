Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

WhatsApp оштрафували на 225 млн євро за порушення правил конфіденційності ЄС

Четвер, 2 вересня 2021, 15:46
Фото setphone.ru

Ірландський регулятор даних оштрафував WhatsApp на 225 млн євро за порушення європейських правил конфіденційності.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Винесений штраф більш ніж у чотири рази більше у порівнянні з тим, що спочатку запропонував регулятор.

Він також став другим за величиною штраф, який стягується згідно із Загальним регламентом Європейського Союзу про захист даних, який набув чинності у 2018 році і дозволяє регулюючим органам накладати штрафи на компанії у розмірі до 4% їх річного доходу, якщо порушують правила обробки особистих даних користувачів.

У липні люксембурзькі органи захисту даних наклали на Amazon рекордний штраф у розмірі 746 млн євро.

Додаток для обміну повідомленнями, що належить Facebook, отримав найбільший штраф в історії за компанії в ЄС-за невиконання вимог прозорості, включаючи те, як він пояснює використання особистих даних людей відповідно до європейських правил конфіденційності.

Виконання заходів також вимагатиме від WhatsApp змінити обробку даних людей, щоб привести їх у відповідність до норм.

"Ми не погоджуємось із сьогоднішнім рішенням щодо прозорості, яку ми надали людям у 2018 році, і покарання є абсолютно непропорційними. Ми будемо оскаржувати це рішення", – сказав представник WhatsApp.

Теми: Ірландіяторгівля


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Мораторій не діє: Мінкульт заявив про черговий історичний будинок під загрозою

Міноборони тестує в "Дії" послугу для призовників та військовозобов’язаних

Новини 2 вересня: вантажівка та фонтан, реакція Кремля на домовленості Зеленського і Байдена

Українська розвідка показала відео із спецоперації в Афганістані

Колишній суддя отримав 6 років в'язниці за хабар у 2 тисячі доларів

фото, оновлено СБУ нагрянула з обшуками у Полтавську міськраду: затримали депутата

Усі новини...
Ірландія
Перша посол Ірландії з резиденцією в Україні офіційно почала роботу
The Times: Лідери ЄС погрожуватимуть Джонсону торговельною війною через Північну Ірландію
В Україні почало роботу посольство Ірландії
Останні новини
01:39
У США призупинили місії Virgin Galactic — розслідують інцидент під час польоту
00:38
Понад 25 людей загинули через повені в США
23:48
Мораторій не діє: Мінкульт заявив про черговий історичний будинок під загрозою
23:10
Світовий банк може дати Україні 150 млн на вакцинацію та боротьбу із COVID – Ляшко
22:29
Зеленський зустрівся із керівником Apple
21:51
Міноборони тестує в "Дії" послугу для призовників та військовозобов’язаних
21:36
Новини економіки: держбюджет перевиконується, скандальний митник знайшов собі нову посаду
21:31
Рейтинг блоку Меркель впав до рекордно низького рівня за три тижні до виборів
21:18
Новини 2 вересня: вантажівка та фонтан, реакція Кремля на домовленості Зеленського і Байдена
20:55
Українська розвідка показала відео із спецоперації в Афганістані
Усі новини...