Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Польща запровадила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Четвер, 2 вересня 2021, 16:55

Президент Польщі Анджей Дуда затвердив постанову про запровадження надзвичайного стану на польсько-білоруському кордоні через міграційну кризу, про що його просив уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Тепер документ відправлений до Сейму, який повинен підтвердити рішення президента.

Засідання нижньої палати парламенту, швидше за все, відбудеться в понеділок. Депутати мають право відхилити президентську постанову, але для цього їм потрібна більшість. З цього приводу йде політична боротьба, наголошує видання.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив у вівторок, що уряд вирішив звернутися до президента з проханням ввести надзвичайний стан на 30 днів у прикордонній зоні, тобто в частині Підляського і Люблінського воєводств.

"Буквально хвилину тому президент вирішив видати постанову і ввести надзвичайний стан в районі, вказаному Радою міністрів", - сказав у четвер на пресконференції речник президента Блажей Спихальский.

За його словами, постанова була відправлена для публікації у Законодавчому віснику, після чого вона набуде чинності, а також спікеру Сейму.

За серпень 2021 року Польща зафіксувала безпрецедентну кількість спроб незаконного перетину кордону з Білорусі - близько 3500, із  них 1000 нелегалів затримали.

До сусідньої Литви з території Білорусі за 2021 рік прибуло понад 4 тисячі нелегальних мігрантів, з них більшість - протягом липня. 

Нагадаємо, президенти країн Балтії та Польщі випустили спільну декларацію у зв’язку з репресіями у Білорусі та наголосили, що "шантаж мігрантами" з боку режиму Лукашенка не змусить їх змінити позицію

Теми: ПольщаБілоруськордон


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українсько-американська компанія запустила ракету в космос

У США призупинили місії Virgin Galactic — розслідують інцидент під час польоту

Мораторій не діє: Мінкульт заявив про черговий історичний будинок під загрозою

Міноборони тестує в "Дії" послугу для призовників та військовозобов’язаних

Новини 2 вересня: вантажівка та фонтан, реакція Кремля на домовленості Зеленського і Байдена

Українська розвідка показала відео із спецоперації в Афганістані

Усі новини...
Польща
МЗС відреагував на смерть українця в Польщі: Одна з версій - причетні поліцейські
У Польщі від жорстокого побиття поліцією помер 25-річний українець - ЗМІ
У Польщі затримали трьох українців, членів банди викрадачів авто
Останні новини
07:00
Поліція Буркіна-Фасо застосувала сльозогінний газ проти гірників, восьмеро задихнулися
05:58
У світі — більше 600 тисяч COVID-хворих, найбільше в США
05:00
Українсько-американська компанія запустила ракету в космос
04:26
ЗМІ: Сирія збила над Дамаском ізраїльські ракети
03:37
З копальні в Анголі витекла забруднена вода — 12 загиблих, тисячі хворих
02:41
ЄС відправить назад вироблені в ПАР вакцини проти COVID-19
01:39
У США призупинили місії Virgin Galactic — розслідують інцидент під час польоту
00:38
Понад 25 людей загинули через повені в США
23:48
Мораторій не діє: Мінкульт заявив про черговий історичний будинок під загрозою
23:10
Світовий банк може дати Україні 150 млн на вакцинацію та боротьбу із COVID – Ляшко
Усі новини...