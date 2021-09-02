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Польща запровадила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Четвер, 2 вересня 2021, 16:55
Польща запровадила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Президент Польщі Анджей Дуда затвердив постанову про запровадження надзвичайного стану на польсько-білоруському кордоні через міграційну кризу, про що його просив уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Тепер документ відправлений до Сейму, який повинен підтвердити рішення президента.

Засідання нижньої палати парламенту, швидше за все, відбудеться в понеділок. Депутати мають право відхилити президентську постанову, але для цього їм потрібна більшість. З цього приводу йде політична боротьба, наголошує видання.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив у вівторок, що уряд вирішив звернутися до президента з проханням ввести надзвичайний стан на 30 днів у прикордонній зоні, тобто в частині Підляського і Люблінського воєводств.

"Буквально хвилину тому президент вирішив видати постанову і ввести надзвичайний стан в районі, вказаному Радою міністрів", - сказав у четвер на пресконференції речник президента Блажей Спихальский.

За його словами, постанова була відправлена для публікації у Законодавчому віснику, після чого вона набуде чинності, а також спікеру Сейму.

За серпень 2021 року Польща зафіксувала безпрецедентну кількість спроб незаконного перетину кордону з Білорусі - близько 3500, із  них 1000 нелегалів затримали.

До сусідньої Литви з території Білорусі за 2021 рік прибуло понад 4 тисячі нелегальних мігрантів, з них більшість - протягом липня. 

Нагадаємо, президенти країн Балтії та Польщі випустили спільну декларацію у зв’язку з репресіями у Білорусі та наголосили, що "шантаж мігрантами" з боку режиму Лукашенка не змусить їх змінити позицію

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаБілоруськордон
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