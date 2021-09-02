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Глава БЕБ купив собі квартиру в "Аркадії" вдвічі дешевше ринкової ціни – "Схеми"

Четвер, 2 вересня 2021, 17:20
Глава БЕБ купив собі квартиру в Аркадії вдвічі дешевше ринкової ціни – Схеми
фото: FB Мельника

Новопризначений голова Бюро економічної безпеки Вадим Мельник придбав квартиру в елітному житловому комплексі у курортному районі Одеси вдвічі дешевше ринкової вартості.

Джерело: "Схеми", "Радіо Свобода"

Деталі: Квартиру керівник БЕБ придбав за 1 мільйон 130 тисяч гривень, що вдвічі дешевше ринкової вартості квартири такого метражу у цьому ЖК на дату покупки.

Сам Мельник у коментарі журналістам заявив, що "все – прозоро", і що така вартість квартири підтверджена офіційною оцінкою.

Квартиру на 67,8 квадратних метри у ЖК "19 перлина" у курортному районі Одеси "Аркадія" Мельник придбав 23 квітня 2020 року.

При цьому, ринкова ціна за 1 кв. м. цієї квартири у той період становила близько 1200-1300 доларів.

Продавець квартири – не публічна особа, працює у сфері IT. Чоловік не захотів відповідати на запитання журналістів про те, чи ціна, вказана у договорі відповідає тій сумі, яку він насправді отримав від Мельника.

Експерти вважають, що заниження офіційної вартості угоди це "практика" задля зменшення суми сплати податків до бюджету.

Податки з купівлі-продажу такої квартири, яку купив Мельник, мали скласти близько 192 000 гривень, але склали близько 96 тисяч гривень.

У коментарі журналістам новообраний глава БЕБ заявив, що "сплатив ту суму коштів, яку визначив продавець".

Пряма мова Мельника: "Я сплатив ту суму коштів, яку визначив продавець. Яка ціна була зазначена, ту ціну я заплатив. Я не дуже моніторив оголошення. Мене ціна не вразила, чи дешева вона, чи дорога – мене вона влаштувала. Мені підбирали цю квартиру ріелтори (агентство нерухомості)".

На запитання, чому продавець вирішив продати квартиру вдвічі дешевше за ринкову вартість, Мельник відповів: "От не готовий я вам сказати, чому. Я не вважаю цю ціну заниженою. Для мене це – немалі кошти – мільйон гривень".

На момент придбання житла Мельник працював викладачем Сумського державного університету. У грудні 2020-го його призначили головою Державної фіскальної служби.

Його дружина володіє двома салонами краси в Ірпені на Київщині.

Знати більше: Головний у країні з економічних злочинів: хто очолить Бюро економічної безпеки?

Нагадаємо: 

  • Указ про призначення Мельника головою Бюро економічної безпеки – з’явився на сайті Кабміну 20 серпня 2021 року.
  • БЕБ запрацює 25 вересня, а наступного дня ДФС, яку тимчасово очолює Анатолій Александров, припинить своє існування.

"Українська правда" у Threads

Теми: економікаФіскальна служба
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