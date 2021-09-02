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СБУ нагрянула з обшуками у Полтавську міськраду: затримали депутата

Четвер, 2 вересня 2021, 18:09
СБУ нагрянула з обшуками у Полтавську міськраду: затримали депутата
СБУ. фото з сайту Полтавщина

Служба безпеки України 2 вересня проводить обшуки в приміщенні Полтавської міської ради.

Джерело: "Суспільне", прокуратура Полтавщини, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі:  Зокрема журналісти повідомляють, що слідчі дії тривають у кабінеті міського голови Олександра Мамая та начальника управління з питань містобудування та архітектури Полтавської громади Миколи Шевельова.

За даними видання, приблизно о 16:30  голову фракції "За майбутнє" у Полтавській міськраді Євгена Диканя у супроводі правоохоронців вивели з будівлі міськради. Слідчі дії проводять на задньому подвір'ї міськради, обшукують машину Диканя.

Також повідомляється, що паралельно слідчі дії тривають у ресторані "Болоньєта Траторія", який належить Євгену Диканю.

Водночас прокуратура Полтавщини та СБУ наразі повідомляють, що депутата Полтавської міської ради та начальника управління цієї ради було викрито на одержанні 5 тисяч доларів США неправомірної вигоди

За даними слідства, вони вимагали у громадянина цю суму за видачу паспорта фасаду об’єкта нерухомості, розташованого у центрі Полтави, та непритягнення його до відповідальності за проведену реконструкцію будівлі. У разі відмови платити, погрожували створити перешкоди у веденні підприємницької діяльності.

Дослівно прокуратура: "Після одержання останньої частини хабара у сумі 3 тис дол США депутата затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про повідомлення обом про підозру та обрання запобіжних заходів".

UPD: За даними джерела "Української правди", затриманий - Євген Дикань.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУПолтава
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