СБУ нагрянула з обшуками у Полтавську міськраду: затримали депутата
Служба безпеки України 2 вересня проводить обшуки в приміщенні Полтавської міської ради.
Джерело: "Суспільне", прокуратура Полтавщини, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах
Деталі: Зокрема журналісти повідомляють, що слідчі дії тривають у кабінеті міського голови Олександра Мамая та начальника управління з питань містобудування та архітектури Полтавської громади Миколи Шевельова.
За даними видання, приблизно о 16:30 голову фракції "За майбутнє" у Полтавській міськраді Євгена Диканя у супроводі правоохоронців вивели з будівлі міськради. Слідчі дії проводять на задньому подвір'ї міськради, обшукують машину Диканя.
Також повідомляється, що паралельно слідчі дії тривають у ресторані "Болоньєта Траторія", який належить Євгену Диканю.
Водночас прокуратура Полтавщини та СБУ наразі повідомляють, що депутата Полтавської міської ради та начальника управління цієї ради було викрито на одержанні 5 тисяч доларів США неправомірної вигоди
За даними слідства, вони вимагали у громадянина цю суму за видачу паспорта фасаду об’єкта нерухомості, розташованого у центрі Полтави, та непритягнення його до відповідальності за проведену реконструкцію будівлі. У разі відмови платити, погрожували створити перешкоди у веденні підприємницької діяльності.
Дослівно прокуратура: "Після одержання останньої частини хабара у сумі 3 тис дол США депутата затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі вирішується питання про повідомлення обом про підозру та обрання запобіжних заходів".
UPD: За даними джерела "Української правди", затриманий - Євген Дикань.