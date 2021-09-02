Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Колишній суддя отримав 6 років в'язниці за хабар у 2 тисячі доларів

Четвер, 2 вересня 2021, 18:58
фото: ЦПК

Вищий антикорупційний суд засудив колишнього голову Козівського районного суду Тернопільської області Михайла Кренцеля до 6 років позбавлення волі.

Джерело: трансляція суду

Деталі: Рішення суд ухвалив 2 вересня.

Колегія суддів ВАКС визнала його винним в одержанні неправомірної вигоди, злочин за частиною 3 статті 368 ККУ (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Кренцелю судді призначили покарання у вигляді 6 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади протягом 3 років з конфіскацією всього майна.

Разом із суддею вирок отримала і адвокат Наталія Лісна.

Лісній судді призначили 5 років позбавлення волі із забороною протягом 2 років займатися адвокатською діяльністю і з конфіскацією половини майна.

Судді ВАКС вирішили, що провина Кренцеля та адвоката доведена. Зокрема, передані гроші були мічені і під час обшуку їх було вилучено.

Також вину підтвердив допит свідків.

За версією слідства, суддя через адвоката вимагав хабар у 2 тисячі доларів "за ухвалення рішення про відмову у задоволенні клопотання про скасування іспитово-випробувального терміну відносно заявника". 

Таким чином, гроші суддя мав отримати за рішення не скасовувати випробувальний строк і не відправляти засудженого у виправну колонію.

Українська правда
Теми: судАнтикорупційний судкорупція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українсько-американська компанія запустила ракету в космос

У США призупинили місії Virgin Galactic — розслідують інцидент під час польоту

Мораторій не діє: Мінкульт заявив про черговий історичний будинок під загрозою

Міноборони тестує в "Дії" послугу для призовників та військовозобов’язаних

Новини 2 вересня: вантажівка та фонтан, реакція Кремля на домовленості Зеленського і Байдена

Українська розвідка показала відео із спецоперації в Афганістані

Усі новини...
суд
Будинок-монстр на Подолі: Верховний суд поновив заборону вводити в експлуатацію 
Слідство у справі MH17 закликало військових РФ поділитися інформацією про ЗРК "Бук"
Українцю, який працював на бойовиків ОРЛО, дали 8 років в’язниці
Останні новини
05:58
У світі — більше 600 тисяч COVID-хворих, найбільше в США
05:00
Українсько-американська компанія запустила ракету в космос
04:26
ЗМІ: Сирія збила над Дамаском ізраїльські ракети
03:37
З копальні в Анголі витекла забруднена вода — 12 загиблих, тисячі хворих
02:41
ЄС відправить назад вироблені в ПАР вакцини проти COVID-19
01:39
У США призупинили місії Virgin Galactic — розслідують інцидент під час польоту
00:38
Понад 25 людей загинули через повені в США
23:48
Мораторій не діє: Мінкульт заявив про черговий історичний будинок під загрозою
23:10
Світовий банк може дати Україні 150 млн на вакцинацію та боротьбу із COVID – Ляшко
22:29
Зеленський зустрівся із керівником Apple
Усі новини...