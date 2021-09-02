Колишній суддя отримав 6 років в'язниці за хабар у 2 тисячі доларів

Вищий антикорупційний суд засудив колишнього голову Козівського районного суду Тернопільської області Михайла Кренцеля до 6 років позбавлення волі.

Джерело: трансляція суду

Деталі: Рішення суд ухвалив 2 вересня.

Колегія суддів ВАКС визнала його винним в одержанні неправомірної вигоди, злочин за частиною 3 статті 368 ККУ (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Кренцелю судді призначили покарання у вигляді 6 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади протягом 3 років з конфіскацією всього майна.

Разом із суддею вирок отримала і адвокат Наталія Лісна.

Лісній судді призначили 5 років позбавлення волі із забороною протягом 2 років займатися адвокатською діяльністю і з конфіскацією половини майна.

Судді ВАКС вирішили, що провина Кренцеля та адвоката доведена. Зокрема, передані гроші були мічені і під час обшуку їх було вилучено.

Також вину підтвердив допит свідків.

За версією слідства, суддя через адвоката вимагав хабар у 2 тисячі доларів "за ухвалення рішення про відмову у задоволенні клопотання про скасування іспитово-випробувального терміну відносно заявника".

Таким чином, гроші суддя мав отримати за рішення не скасовувати випробувальний строк і не відправляти засудженого у виправну колонію.