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На Донбасі 4 обстріли за день, одного бійця поранили

Четвер, 2 вересня 2021, 19:17
На Донбасі 4 обстріли за день, одного бійця поранили

В результаті обстрілів на Донбасі 2 вересня один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Джерело: повідомлення штабу ООС у Facebook

Дослівно: "В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння".

Деталі: В штабі ООС повідомляють, що від початку 2 вересня російсько-окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню. Обстріли здійснювалися зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів 120-го калібру, артилерії калібру 100-мм і стрілецької зброї.

Українська правда

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Теми: ДонбасРосія
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