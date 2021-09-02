Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Прем'єр Італії підтримав обов'язкову вакцинацію проти COVID-19

Четвер, 2 вересня 2021, 19:57

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав до обов’язкової вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ANSA.

Драгі заявив, що держава повинна запровадити обов'язкову вакцинацію, коли Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) остаточно затвердить вакцини проти коронавірусу. Уряд Італії також працює над розширенням використання COVID-сертифікатів.

До кінця вересня, за даними кабінету Драгі, 80% людей старше 12 років, які можуть отримати вакцину від COVID-19, мають бути щеплені.

"Кампанія триває швидко, до кінця вересня 80% населення будуть вакциновані, вже сьогодні 70% повністю щеплені. Я повторюю заклик зробити щеплення заради себе та інших", - сказав Драгі.

На запитання, чи підтримує він обов’язкову, коли вакцини були остаточно затверджені європейським регулятором, прем’єр Італії відповів коротким "так".

В даний час вакцини схвалені в Європейському Союзі в режимі надзвичайної ситуації. Тим не менш, Італія однією з перших європейських країн запровадила обов’язкову вакцинацію для медичних працівників та медсестер. Пізніше Франція та Греція зробили подібний крок.

Драгі також сказав, що уряд розширить використання Covid-паспортів, але не назвав конкретні терміни. Останніми днями в Італії ведуться дебати про те, що при вході на робоче місце потрібно буде пред’явити сертифікати. Ця пропозиція підтримується асоціаціями роботодавців, проти виступають профспілки.

За даними МОЗ, охоплення вакцинацією людей старше 12 років наразі становить 70,5%.

Нагадаємо, в 1 вересня в Італії розширили сферу дій COVID-сертифіката, який став обов’язковим на внутрішніх авіарейсах, у поїздах далекого прямування, міжрегіональних автобусах і поромах, для відвідання занять в університетах та для всіх працівників навчальних закладів. 

Теми: Італіявакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українсько-американська компанія запустила ракету в космос

У США призупинили місії Virgin Galactic — розслідують інцидент під час польоту

Мораторій не діє: Мінкульт заявив про черговий історичний будинок під загрозою

Міноборони тестує в "Дії" послугу для призовників та військовозобов’язаних

Новини 2 вересня: вантажівка та фонтан, реакція Кремля на домовленості Зеленського і Байдена

Українська розвідка показала відео із спецоперації в Афганістані

Усі новини...
Італія
Італія відкрилася для вакцинованих туристів з України
У Мілані сильна пожежа у 18-поверховому будинку, є загроза обвалення
В Італії оштрафували чоловіка на €400 за обід у піцерії без Covid-паспорта
Останні новини
05:58
У світі — більше 600 тисяч COVID-хворих, найбільше в США
05:00
Українсько-американська компанія запустила ракету в космос
04:26
ЗМІ: Сирія збила над Дамаском ізраїльські ракети
03:37
З копальні в Анголі витекла забруднена вода — 12 загиблих, тисячі хворих
02:41
ЄС відправить назад вироблені в ПАР вакцини проти COVID-19
01:39
У США призупинили місії Virgin Galactic — розслідують інцидент під час польоту
00:38
Понад 25 людей загинули через повені в США
23:48
Мораторій не діє: Мінкульт заявив про черговий історичний будинок під загрозою
23:10
Світовий банк може дати Україні 150 млн на вакцинацію та боротьбу із COVID – Ляшко
22:29
Зеленський зустрівся із керівником Apple
Усі новини...