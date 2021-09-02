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Прем'єр Італії підтримав обов'язкову вакцинацію проти COVID-19

Четвер, 2 вересня 2021, 19:57

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав до обов’язкової вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ANSA.

Драгі заявив, що держава повинна запровадити обов'язкову вакцинацію, коли Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) остаточно затвердить вакцини проти коронавірусу. Уряд Італії також працює над розширенням використання COVID-сертифікатів.

До кінця вересня, за даними кабінету Драгі, 80% людей старше 12 років, які можуть отримати вакцину від COVID-19, мають бути щеплені.

"Кампанія триває швидко, до кінця вересня 80% населення будуть вакциновані, вже сьогодні 70% повністю щеплені. Я повторюю заклик зробити щеплення заради себе та інших", - сказав Драгі.

На запитання, чи підтримує він обов’язкову, коли вакцини були остаточно затверджені європейським регулятором, прем’єр Італії відповів коротким "так".

В даний час вакцини схвалені в Європейському Союзі в режимі надзвичайної ситуації. Тим не менш, Італія однією з перших європейських країн запровадила обов’язкову вакцинацію для медичних працівників та медсестер. Пізніше Франція та Греція зробили подібний крок.

Драгі також сказав, що уряд розширить використання Covid-паспортів, але не назвав конкретні терміни. Останніми днями в Італії ведуться дебати про те, що при вході на робоче місце потрібно буде пред’явити сертифікати. Ця пропозиція підтримується асоціаціями роботодавців, проти виступають профспілки.

За даними МОЗ, охоплення вакцинацією людей старше 12 років наразі становить 70,5%.

Нагадаємо, в 1 вересня в Італії розширили сферу дій COVID-сертифіката, який став обов’язковим на внутрішніх авіарейсах, у поїздах далекого прямування, міжрегіональних автобусах і поромах, для відвідання занять в університетах та для всіх працівників навчальних закладів. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіявакцинація
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