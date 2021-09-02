Українська розвідка показала відео із спецоперації в Афганістані

Українські спецпризначенці показали відео, як пішки виходили у Кабул з аеропорту для проведення спецоперації з евакуації громадян.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони у Facebook

Дослівно: "Для того, щоб знайти та безпечно забрати людей з евакуаційного списку спецпризначенці ГУР пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту. На таке ризиковане рішення не наважувалися жодна з інших евакуаційних місій, бо зона за територією аеропорту вже знаходилася під контролем бойовиків "Талібану". Проте саме такий підхід дозволив в стислий період знайти та забрати максимально можливу кількість людей узгоджених на евакуацію".

Деталі: Вказується, що рятувальну операцію провели співробітники Головного управління розвідки МОУ за сприянням МЗС та при підтримці Офісу Президента України.

Серед евакуйованих були громадяни України, громадяни інших держав, в тому числі представники ООН, члени правозахисних організацій, співробітники видань Global Mail, USA today, Washington post, Stars and stipes та інші, а також люди, що співпрацювали із коаліційним контингентом.

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