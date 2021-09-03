ЗМІ: Сирія збила над Дамаском ізраїльські ракети

Сирійські засоби протиповітряної оборони збили ракети, випущені Ізраїлем в небі над Дамаском.

Джерело: Reuters, державне інформаційне агентство Сирії з посиланням на військове джерело

Дослівно: "Ізраїльський противник здійснив повітряну агресію з боку південного сходу Бейрута, націлившись на деякі точки в околицях міста Дамаск… Наша ППО протистояла ракетам агресора і збила більшість з них, а втрати обмежилися матеріальними засобами".

Деталі: Як зазначає Reuters, ізраїльські військові відмовилися коментувати повідомлення про удар в Сирії.