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ЗМІ: Сирія збила над Дамаском ізраїльські ракети

П'ятниця, 3 вересня 2021, 04:26

Сирійські засоби протиповітряної оборони  збили ракети, випущені Ізраїлем в небі над Дамаском.

Джерело: Reuters, державне інформаційне агентство Сирії з посиланням на військове джерело

Дослівно: "Ізраїльський противник здійснив повітряну агресію з боку південного сходу Бейрута, націлившись на деякі точки в околицях міста Дамаск… Наша ППО протистояла ракетам агресора і збила більшість з них, а втрати обмежилися матеріальними засобами".

Деталі: Як зазначає Reuters, ізраїльські військові відмовилися коментувати повідомлення про удар в Сирії.

Теми: СиріяІзраїль


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