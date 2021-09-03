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Українсько-американська компанія запустила ракету в космос, але місію перервано

П'ятниця, 3 вересня 2021, 09:31
Українсько-американська компанія запустила ракету в космос, але місію перервано

Українсько-американська приватна компанія Firefly Aerospace запустила космічну ракету Alpha.

Джерело: трансляція, "Ліга", компанія Firefly Aerospace в Твіттері

Деталі: Запуск відбувся о 04:59 за київським часом з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії. Спершу запуск планувався о 4:00, однак був відкладений: Alpha перервала зворотній відлік.

Після більше двох хвилин польоту на ракеті сталася аномалія, через яку місію було перервано. Ракета вибухнула.

У Firefly Aerospace заявили, що проведуть розслідування, щоб встановити точну причину аварії.

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Довідка: Firefly Aerospace (раніше - Firefly Space Systems) - приватне аерокосмічне підприємство, зі штаб-квартирою в Остіні (Техас, США), яке розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. У 2017 році компанію купив український підприємець Максим Поляков, він перезапустив її під новою назвою Firefly Aerospace.

Що передувало: 20 серпня Firefly Aerospace провела фінальний тест  ракети Alpha.

                               

"Українська правда" в Threads

Теми: космос
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