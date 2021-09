Українсько-американська компанія запустила ракету в космос, але місію перервано

Українсько-американська приватна компанія Firefly Aerospace запустила космічну ракету Alpha.

Джерело: трансляція, "Ліга", компанія Firefly Aerospace в Твіттері

Деталі: Запуск відбувся о 04:59 за київським часом з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії. Спершу запуск планувався о 4:00, однак був відкладений: Alpha перервала зворотній відлік.

Після більше двох хвилин польоту на ракеті сталася аномалія, через яку місію було перервано. Ракета вибухнула.

Video: Firefly Alpha's in-flight anomaly. Stay tuned to the NSF youtube channel for the full video. @NASASpaceflight pic.twitter.com/Ck4fB98Xbc