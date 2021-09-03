За добу в Україні виявили 2693 нових випадків COVID-19, 45 людей померли

За добу 2 вересня 2021 року в Україні зафіксували 2693 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих 171 дитина та 40 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.

У четвер було госпіталізовано 826 осіб; летальних випадків– 45; одужали 1 112 осіб.

За добу було протестовано: методом ПЛР – 23 538 осіб, методом ІФА – 7 305 осіб, експрес-тестами – 21 532 особи.

За весь час пандемії в Україні: захворіла 2 293 541 особа; одужало – 2 210 866 осіб; 53 922 людей померли.

Для збільшення натисніть на зображення

Всього проведено ПЛР-тестувань – 12 055 523.