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Заморозки в Україні очікуються вже наступного тижня

П'ятниця, 3 вересня 2021, 08:46
Заморозки в Україні очікуються вже наступного тижня

В Україні 3 вересня опади не прогнозуються, температура вдень 15-20°, але вже з наступного тижня можливі заморозки.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Дослівно: "Без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 15-20°, на високогір'ї Карпат та в горах Криму 8-10°".

Деталі: У Києві та області 3 вересня очікується суха погода. Вітер західний, 7-12 м/с. У столиці температура вдень 17-19°, на Київщині - 15-20°.

У суботу синоптики прогнозують місцями невеликі дощі, вночі у південній, вдень у північній частині без опадів; температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 15°; вдень 13-18°, у східних областях 16-21°, у південній частині 20-25°.

5 вересня без опадів, лише вдень у північно-східних областях місцями невеликий дощ; температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°; на Закарпатті та півдні країни вночі 7-12°, вдень 16-21°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

На Київщині 4-5 вересня опади не очікуються, лише у суботу вночі ймовірний невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4 вересня 7-12°, 5 вересня 3-8°; вдень 13-18°.

Згідно з прогнозом, в Україні 6-7 вересня утримається суха погода, температура у південній частині на Закарпатті вночі 5-11°, вдень 16-21°, на решті території країни вночі 2-7° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°, вдень 11-16° тепла.

У столичному регіоні 6-7 вересня опади не прогнозуються, температура вночі 2-7° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°, вдень 11-16° тепла.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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