Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Поява авторитарного "дракона" в Україні неможлива – Зеленський

П'ятниця, 3 вересня 2021, 09:58
Фото ОПУ

В Україні неможливий авторитарний режим, бо її сильне, вільне й демократичне громадянське суспільство не допустить цього.

Джерело: Офіс президента з посиланням на заяву Зеленського під час спілкування з викладачами та експертним середовищем Стенфордського університету у США

Пряма мова Зеленського на питання, чи не боїться він, убивши "дракона", сам стати "драконом": "Щодо "вбити дракона", то я президент України два роки. У ваших знайомих (у Росії – ред.) ситуація складніша, але це – внутрішній вибір вашої країни. А українське громадянське суспільство настільки сильне, вільне й демократичне, що хто б що не хотів, хто б собі що не придумав, "дракону" з'явитися в Україні неможливо. Крила підріжуть".

Деталі: Він також здивувався через заяви Росії про те, що Україна нібито не хоче закінчити війну.

Зеленський нагадав, що не Україна почала війну, але наголосив, що Україна "із задоволенням" хоче її закінчити.  

Українська правда
Теми: ЗеленськийУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Недоцільно": Росія прокоментувала відмову від спостерігачів ОБСЄ на кордоні

"Помилка": у "профспілках" пояснили рекламу каналу Мураєва на Хрещатику

Одна з областей стрімко наближається до "помаранчевої" зони карантину

10-й день Паралімпіади-2020: у України ще 4 "золота" і рекорд

фотоНа Будинку профспілок повісили банер із рекламою Мураєва й каналу "Наш"

Комітет Ради відмовився реформувати КС

Усі новини...
Зеленський
Зеленський побажав Білорусі такої ж демократії, як в Україні
Зеленський зустрівся із керівником Apple
У Кремлі сумніваються, що Путін і Зеленський зустрінуться в цьому році
Останні новини
20:11
У Британії не рекомендують вакцинацію від COVID-19 здоровим дітям 12-15 років
19:57
Регулятор придбав на міжбанку 159 мільйонів доларів
19:44
Американський сервіс таксі Lyft розглядає приєднання до Дія.City – Мінцифри
19:24
Через тиждень після обстрілу Авдіївки там відновлюють рух потягів
19:16
"Слуга народу" хоче провести в Раду мера Золотоноші
18:56
"Недоцільно": Росія прокоментувала відмову від спостерігачів ОБСЄ на кордоні
18:51
Агроспільнота назвала 10 законопроєктів, прийняття яких очікує до кінця року
18:31
Прем’єр Польщі до ЄС: ніхто не може читати нам лекції про демократію і верховенство права
18:24
Світові ціни на продовольство знову зросли, зокрема на зерно та олію – ООН
18:11
"Помилка": у "профспілках" пояснили рекламу каналу Мураєва на Хрещатику
Усі новини...