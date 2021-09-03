Поява авторитарного "дракона" в Україні неможлива – Зеленський

В Україні неможливий авторитарний режим, бо її сильне, вільне й демократичне громадянське суспільство не допустить цього.

Джерело: Офіс президента з посиланням на заяву Зеленського під час спілкування з викладачами та експертним середовищем Стенфордського університету у США

Пряма мова Зеленського на питання, чи не боїться він, убивши "дракона", сам стати "драконом": "Щодо "вбити дракона", то я президент України два роки. У ваших знайомих (у Росії – ред.) ситуація складніша, але це – внутрішній вибір вашої країни. А українське громадянське суспільство настільки сильне, вільне й демократичне, що хто б що не хотів, хто б собі що не придумав, "дракону" з'явитися в Україні неможливо. Крила підріжуть".

Деталі: Він також здивувався через заяви Росії про те, що Україна нібито не хоче закінчити війну.

Зеленський нагадав, що не Україна почала війну, але наголосив, що Україна "із задоволенням" хоче її закінчити.