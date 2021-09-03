Плавець Крипак став 10-разовим чемпіоном Паралімпіади і найтитулованішим спортсменом збірної України

Український плавець Максим Крипак здобув 5-те "золото" на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо на дистанції 200 метрів комплексним плаванням у класі SM10.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: У фіналі українець показав результат 2:05.68, припливши до фінішу першим і побивши паралімпійський рекорд іншого українця Дениса Дуброва.

Плавання. 50 метрів вільним стилем. Чоловіки, клас S3

Максим Крипак (Україна) – 2:05.68

Стефано Раймонді (Італія) – 2:07.68

Бас Таккен (Нідерланди) – 2:11.39

Раніше Крипак переміг на дистанції 100 і 400 м вільним стилем, а також на стометрівках на спині й батерфляєм.

Крім того, Крипак завоював на цих Іграх "срібло" на 50 м вільним стилем і "бронзу" в естафеті.

Таким чином українець став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади в Токіо. Він очолює список з сімома нагородами.

Це 15-та паралімпійська медаль Крипака в його кар'єрі та десяте "золото". Плавець став найуспішнішим паралімпійцем в історії збірної України.

Крипак 26-річний параатлет, 5-разовий переможець Паралімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро, 4-разовий чемпіон Токіо-2020. 5-разовий чемпіон світу та 10-разовий чемпіон Європи.

Крипак має аномальний розвиток правої нижньої кінцівки та виступає в паралімпійській категорії S10, до якої належать спортсмени з мінімальним ушкодженням тіла, що впливає на функціонування ніг, або ж з ампутованою ступнею чи кінцівкою нижче коліна.

Наразі у медальному заліку України 92 нагороди. Зокрема, 22 "золоті" медалі, 44 - "срібні", 26 - "бронзових".