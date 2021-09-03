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Начальника Льотної академії викрили на хабарі - СБУ

П'ятниця, 3 вересня 2021, 13:18
Начальника Льотної академії викрили на хабарі - СБУ
фото СБУ

Служба безпеки України викрила начальника Льотної академії Національного авіаційного університету та посередника ‒ начальника Льотного училища ЛА НАУ ‒ на хабарі у 20 тисяч доларів США.

Джерело: СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Вказано, що посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови, за даними слідства, начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю "знищити" його бізнес.

Оперативники спецслужби затримали посередника під час одержання всієї суми хабара при виїзді з Кропивницького, він планував втекти до Києва. Крім того, СБУ затримала також самого керівника Льотної академії, який на власному автомобілі їхав на зустріч із посередником.

Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру в хабарництві, та обрано відповідний запобіжний захід, вказують в СБУ.

За даними сайту Льотної академії Національного авіаційного університету, її очолює заслужений юрист України Олександр Чумак. Джерело УП підтвердило, що затриманий - він.

 
фото з сайту гречка

Українська правда

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Теми: СБУхабар
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