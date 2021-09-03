Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Начальника Льотної академії викрили на хабарі - СБУ

П'ятниця, 3 вересня 2021, 13:18
фото СБУ

Служба безпеки України викрила начальника Льотної академії Національного авіаційного університету та посередника ‒ начальника Льотного училища ЛА НАУ ‒ на хабарі у 20 тисяч доларів США.

Джерело: СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Вказано, що посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови, за даними слідства, начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю "знищити" його бізнес.

Оперативники спецслужби затримали посередника під час одержання всієї суми хабара при виїзді з Кропивницького, він планував втекти до Києва. Крім того, СБУ затримала також самого керівника Льотної академії, який на власному автомобілі їхав на зустріч із посередником.

Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру в хабарництві, та обрано відповідний запобіжний захід, вказують в СБУ.

За даними сайту Льотної академії Національного авіаційного університету, її очолює заслужений юрист України Олександр Чумак. Джерело УП підтвердило, що затриманий - він.

 
фото з сайту гречка

Українська правда
Теми: СБУхабар


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Фото, відеоПалав Костел Святого Миколая у Києві: пошкоджено орган

Андрій Шевченко: "Я не хотів йти зі збірної. Хотів продовжити контракт"

"Недоцільно": Росія прокоментувала відмову від спостерігачів ОБСЄ на кордоні

"Помилка": у "профспілках" пояснили рекламу каналу Мураєва на Хрещатику

Одна з областей стрімко наближається до "помаранчевої" зони карантину

10-й день Паралімпіади-2020: у України ще 4 "золота" і рекорд

Усі новини...
СБУ
На двох митницях виявили корупційні схеми з вантажівками: збитки мільйонні
СБУ нагрянула з обшуками у Полтавську міськраду: затримали депутата
СБУ викрила рекламну агенцію в Києві, яка піарила окупантів Криму і Донбасу
Останні новини
01:05
Байден наказав розсекретити документи з розслідування подій 11 вересня
00:18
фотоПожежу в Костелі Святого Миколая ліквідували
23:50
В ОП перерахували домовленості, яких досягли в США 
22:39
Фото, відеоПалав Костел Святого Миколая у Києві: пошкоджено орган
22:32
Таліби захопили останню провінцію, яка чинила опір – ЗМІ
21:47
Андрій Шевченко: "Я не хотів йти зі збірної. Хотів продовжити контракт"
21:34
Новини економіки: 5 кроків підвищення пенсій та рекордний врожай зернових
21:20
General Motors тимчасово зупиняє 8 заводів через дефіцит мікросхем
21:08
ФСБ викрала кримського татарина після обшуків – правозахисники
21:00
Новини 3 вересня: вибух ракети, літак із депутатами ОПЗЖ
Усі новини...