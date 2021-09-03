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Градус уже не той: вода у Дніпрі похолоднішала

П'ятниця, 3 вересня 2021, 17:05
Градус уже не той: вода у Дніпрі похолоднішала

Середньодобова температура води у Дніпрі опустилася нижче +20°С.

Джерело: повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Деталі: За даними спостережень 2 вересня середньодобова температура води у Дніпрі перейшла через відмітку +20°С у бік зниження.

Вказується, що цього року перехід температури води через +20°С у бік підвищення відбувся 13 червня, тобто період з комфортною температурою тривав 82 дні.

Максимальна температура води у 2021 році відмічена 16 липня і склала +28ºС.

Середня тривалість з комфортною температурою за період спостережень – 90 днів, найдовша - 115 днів у 2018 році, а найкоротша – 52 дні у 1994 році.         

Українська правда

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Теми: ДніпроводаКиїв
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